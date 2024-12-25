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▲《魷魚遊戲》中，吳一男／剛布（左）是奇勳最好的朋友。（圖／Netflix）

▲沒想到剛布「假死」，真實身分是「遊戲創始人」吳一男，收到邀約平安夜見面訊息的奇勳，備受打擊與背叛。（圖／Netflix）

▲《魷魚遊戲》中，吳一男在聖誕節當天12月25日00：00過世。（圖／Netflix）

▲吳一男／剛布是吳永洙飾演的角色。（圖／Netflix）

《魷魚遊戲2》倒數1天開播，《NOWnews今日新聞》再帶大家回顧該劇編號#1的「遊戲創始人」吳一男／剛布（吳永洙 飾）背景，而今（25）日聖誕節正為他的忌日，死前5分鐘對奇勳（李政宰 飾）說的遺言，讓主角跟觀眾都傻眼至極。回顧《魷魚遊戲》第一季的精彩結局，奇勳獲得456億獎金後卻失去生活動力，某天竟收到死去的剛布傳來的邀約訊息：「12月24日晚上11點30分，SKY大樓7樓，來自你的剛布。」沒想到曾視剛布為信任夥伴的奇勳，發現對方竟然是「魷魚遊戲創始人」，備受朋友背叛打擊，一度想把對方殺掉，剛布就表示本名為「吳一男」，希望自己在死之前，能再與「好朋友」玩個打賭遊戲：「你殺了我的話，你就永遠聽不到想要的答案，你跟我玩遊戲的話，我就回答你的問題。」吳一男也揭露身分背景，原本住在巷弄舊房子的他，用錢滾錢致富，沒想到活到這把年子卻長了腦瘤，他嘲笑奇勳太傻，竟然罪惡感而過著原本貧窮的生活，沒花掉456億元半毛，「那筆錢是你的運氣和努力所換來的報酬，你有權利可以花用，你看看我，人生...苦短啊」。奇勳詢問吳一男策劃遊戲、害死許多無辜生命的原因，吳一男語重心長的說：「你知道，身無分文的人，和家財萬貫的人的共通點是什麼嗎？就是人生毫無樂趣可言，如果擁有家財萬貫，不管買什麼或用什麼來滿足口腹之欲，最終都會變得了無生趣，從某一刻起，我的顧客們都異口同聲的跟我說『生活再也沒有任何樂趣』，所以我們才會齊聚一堂苦思一番，到底要做些什麼才能得到一點樂趣呢？」他也提點奇勳，自己沒有逼迫任何人參加「魷魚遊戲」，全都是大家的貪心使然，為何自己要被怪罪害死人：「你也是自己來參加的。你真的到現在還相信人嗎？」死前5分鐘，吳一男說：「我小時候跟朋友們不管玩什麼都覺得有趣，連時間流逝都不曉得，死之前我想再重新體驗一次，坐在觀眾席中無法感受到的那股感覺。」原本他也只是坐在觀眾席看參賽者自相殘殺，但他發現跟奇勳一起破關很有趣，所以才刻意讓他活到最後一刻，「因為跟你一起玩很有趣，多虧你，我之前所遺忘的那些陳年往事都湧上心頭，我真的已經很久沒玩得這麼開心了」。話說完，吳一男也在聖誕節當天12月25日00：00過世，而他跟奇勳的那場的賭局，最終也由奇勳獲勝。吳一男的遺言，其實也道出當今知名藝人、富豪們常說的「空虛感」，因為他們無法確定別人接近自己，是真心還是為了利益，這會讓他們對人際關係缺乏安全感，名氣限制他們的私人生活，難以建立真誠和親密友誼；至於成就適應，無論擁有多少財富與成績，人類的心理適應機制使得人們逐漸對擁有的事物失去新鮮感而重新感到平淡無聊，為了追求更高目標或更大成功，就會使他們陷入無止境的追逐；也因為他們已經體驗過大部分人夢寐以求的物質享受，發現這些無法持續帶來快樂；所以吳一男才會選擇「製造快樂」找更多人來玩「魷魚遊戲」。《魷魚遊戲》是2021年9月17日上線的南韓影集，故事講述456位玩家為了得到456億獎金「互相設計、自相殘殺」，使得甫開播就受到全球討論，成為現象級的韓劇，順勢捧紅李政宰、朴海秀、魏化儁、鄭好娟、許城泰等演員；事隔3年，Netflix再推出續集，第二季明（26）日上線，第三季明年完結。第2季中，奇勳（李政宰 飾）贏了第一季的遊戲與456億獎金後，他決定再賭上性命投身這場神祕的生存遊戲，與一群新的參賽者爭奪高達456億韓元的獎金，而他的編號依舊是456。奇勳以更堅毅的姿態，同時背負著上一季的傷痕，決心揭露這場殘酷競賽背後的致命真相。當所有人再次回到熟悉的迷宮階梯，並進入到第一關「一二三木頭人」的遊戲場地，那個令奇勳感到熟悉的聲音再次響起「一二三木頭人」，奇勳警告大家「別動！」不過他善意的警告卻被其他玩家忽視，開始懷疑起456的意圖。此時，一名女玩家身上有隻蜜蜂，被其他玩家提醒後花容失色，而下一秒即因違反遊戲規則遭到淘汰！此一舉動迅速讓其他玩家認清遊戲的真正目的：只要移動，就將面臨被射殺的下場。《魷魚遊戲2》所有參賽者「超完整編號、故事背景」介紹，可以查閱。類 型：生存遊戲、驚悚、恐怖、動作、懸疑、軍事語 言：韓語編 劇：黃東赫導 演：黃東赫集 數：7（總時數：7小時27分）製作費：1000億韓元（台幣：24億）拍 攝： 2023年7月～2024年6月演 員：李政宰（飾演：成奇勳）、李秉憲（飾演：黃仁昊）魏嘏雋（飾演：黃俊昊）、孔 劉（飾演：西裝男）朴圭瑛（飾演：姜 霞）、任時完（飾演：李名器）姜河那（飾演：姜大虎）、朴成焄（飾演：趙賢珠）梁東根（飾演：朴容植）、曹柔理（飾演：金純熙）姜愛心（飾演：張金子）、李大衛（飾演：敏 修）李陣郁（飾演：朴璟碩）、崔勝鉉（飾演：薩諾斯）盧載沅（飾演：南 奎）、元志安（飾演：世 美）蔡菊姬（飾演：仙 女）、李誓環（飾演：朴正倍）播 出：2024年12月26日（星期四）16：00／7集一次上線收 看：Netflix