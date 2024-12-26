本文有雷！《魷魚遊戲2》今（26）日下午4點正式開播，第一集還沒進入「123木頭人」，就有「2大咖」慘領便當！事實上，李政宰在8天前上美國脫口秀《吉米A咖秀》時，就跟主持人Jimmy說過：「會有很多人被殺！」意即除了455位被淘汰的玩家，遊戲前「還會死更多人」！
《魷魚遊戲2》故事介紹 一切都從「孔劉」開始
奇勳（李政宰 飾）贏了第一季的遊戲與456億獎金後，他決定再賭上性命投身這場神祕的生存遊戲，與455位參賽者爭奪高達456億韓元的獎金，而他的編號依舊是456。奇勳以更堅毅的姿態，同時背負著上一季的傷痕，決心揭露這場殘酷競賽背後的致命真相，而他的第一步就是：找到畫片男孔劉！
當所有人來到迷宮階梯，並進入到第一關「一二三木頭人」的遊戲場地，那個令奇勳感到熟悉的聲音再次響起「一二三木頭人」，奇勳警告大家「別動！」，不過他善意的警告卻被其他玩家忽視，開始懷疑起456的意圖。此時，一名女玩家身上有隻蜜蜂，被其他玩家提醒後花容失色，而下一秒即因違反遊戲規則遭到淘汰！此一舉動迅速讓其他玩家認清遊戲的真正目的，只要移動就將面臨被射殺的下場。而本季遊戲，依舊只能有1位存活，其餘455位勢必慘死遊戲中！
以下4段是暴雷文字！！！請小心閱讀或是跳過！！！
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首集「魷魚遊戲」還沒開始 就有2大咖去了
第一集中，奇勳利用贏來的456億獎金，委託前債主金法萊、全錫浩幫忙尋找「畫片男」孔劉，但大家都不知道，孔劉不像畫面上找人打畫片那樣來的斯文，他是個殘暴、變態的「魷魚遊戲」幕後人員之一，「西裝」只是他的偽裝而已；所以孔劉輕而易舉就抓走跟蹤自己的金法萊、全錫浩。
孔劉把金法萊、全錫浩關在小房間，逼迫他們玩「剪刀石頭布」，輸的人慘被他爆頭槍斃，最終當然只有一位存活；「西裝男」再依循全錫浩提供的線索，找到奇勳的住處，便提議跟對方玩「俄羅斯輪盤」，輸的人就得舉槍自盡。
遊戲開始前，「西裝男」就說在找人參加「魷魚遊戲」之前，他其實是遊戲工作人員，負責搬運、燒毀「對世界上來說的垃圾人格」屍體，就這樣不停工作好幾年，結果得到了一把槍，他覺得「有一種人生得到肯定的感覺」。
「西裝男」還跟奇勳透露，某天準備槍斃一位參賽者前，覺得對方好眼熟，「是我爸...他哭著跟我求饒」，但「西裝男」仍向父親開槍，才發現自己很適合這份工作；沒想到他的運氣用盡，「俄羅斯輪盤」輸給奇勳，成為首播前三位領便當的角色。
李政宰早預告 第二季「會死更多人」
事實上，早在8天前，李政宰於美國脫口秀《吉米A咖秀》上被主持人Jimmy問道：「第2季的故事會怎麼展開呢？」李政宰竟回：「這次會死更多人，所以我很努力的活下去。」意即這次不是只有455位參賽者慘遭淘汰，遊戲前如同第一集的故事呈現，會有更多人領便當，粉絲可追劇了解進度！
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《魷魚遊戲2》收看資訊：
類 型：生存遊戲、驚悚、恐怖、動作、懸疑、軍事
語 言：韓語
編 劇：黃東赫
導 演：黃東赫
集 數：7（總時數：7小時27分）
製作費：1000億韓元（台幣：24億）
拍 攝： 2023年7月～2024年6月
演 員：
李政宰（飾演：成奇勳）、李秉憲（飾演：黃仁昊）
魏嘏雋（飾演：黃俊昊）、孔 劉（飾演：西裝男）
朴圭瑛（飾演：姜 霞）、任時完（飾演：李名器）
姜河那（飾演：姜大虎）、朴成焄（飾演：趙賢珠）
梁東根（飾演：朴容植）、曹柔理（飾演：金純熙）
姜愛心（飾演：張金子）、李大衛（飾演：敏 修）
李陣郁（飾演：朴璟碩）、崔勝鉉（飾演：薩諾斯）
盧載沅（飾演：南 奎）、元志安（飾演：世 美）
蔡菊姬（飾演：仙 女）、李誓環（飾演：朴正倍）
播 出：2024年12月26日（星期四）16：00／7集一次上線
收 看：Netflix
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奇勳（李政宰 飾）贏了第一季的遊戲與456億獎金後，他決定再賭上性命投身這場神祕的生存遊戲，與455位參賽者爭奪高達456億韓元的獎金，而他的編號依舊是456。奇勳以更堅毅的姿態，同時背負著上一季的傷痕，決心揭露這場殘酷競賽背後的致命真相，而他的第一步就是：找到畫片男孔劉！
當所有人來到迷宮階梯，並進入到第一關「一二三木頭人」的遊戲場地，那個令奇勳感到熟悉的聲音再次響起「一二三木頭人」，奇勳警告大家「別動！」，不過他善意的警告卻被其他玩家忽視，開始懷疑起456的意圖。此時，一名女玩家身上有隻蜜蜂，被其他玩家提醒後花容失色，而下一秒即因違反遊戲規則遭到淘汰！此一舉動迅速讓其他玩家認清遊戲的真正目的，只要移動就將面臨被射殺的下場。而本季遊戲，依舊只能有1位存活，其餘455位勢必慘死遊戲中！
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首集「魷魚遊戲」還沒開始 就有2大咖去了
第一集中，奇勳利用贏來的456億獎金，委託前債主金法萊、全錫浩幫忙尋找「畫片男」孔劉，但大家都不知道，孔劉不像畫面上找人打畫片那樣來的斯文，他是個殘暴、變態的「魷魚遊戲」幕後人員之一，「西裝」只是他的偽裝而已；所以孔劉輕而易舉就抓走跟蹤自己的金法萊、全錫浩。
孔劉把金法萊、全錫浩關在小房間，逼迫他們玩「剪刀石頭布」，輸的人慘被他爆頭槍斃，最終當然只有一位存活；「西裝男」再依循全錫浩提供的線索，找到奇勳的住處，便提議跟對方玩「俄羅斯輪盤」，輸的人就得舉槍自盡。
遊戲開始前，「西裝男」就說在找人參加「魷魚遊戲」之前，他其實是遊戲工作人員，負責搬運、燒毀「對世界上來說的垃圾人格」屍體，就這樣不停工作好幾年，結果得到了一把槍，他覺得「有一種人生得到肯定的感覺」。
「西裝男」還跟奇勳透露，某天準備槍斃一位參賽者前，覺得對方好眼熟，「是我爸...他哭著跟我求饒」，但「西裝男」仍向父親開槍，才發現自己很適合這份工作；沒想到他的運氣用盡，「俄羅斯輪盤」輸給奇勳，成為首播前三位領便當的角色。
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事實上，早在8天前，李政宰於美國脫口秀《吉米A咖秀》上被主持人Jimmy問道：「第2季的故事會怎麼展開呢？」李政宰竟回：「這次會死更多人，所以我很努力的活下去。」意即這次不是只有455位參賽者慘遭淘汰，遊戲前如同第一集的故事呈現，會有更多人領便當，粉絲可追劇了解進度！
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類 型：生存遊戲、驚悚、恐怖、動作、懸疑、軍事
語 言：韓語
編 劇：黃東赫
導 演：黃東赫
集 數：7（總時數：7小時27分）
製作費：1000億韓元（台幣：24億）
拍 攝： 2023年7月～2024年6月
演 員：
李政宰（飾演：成奇勳）、李秉憲（飾演：黃仁昊）
魏嘏雋（飾演：黃俊昊）、孔 劉（飾演：西裝男）
朴圭瑛（飾演：姜 霞）、任時完（飾演：李名器）
姜河那（飾演：姜大虎）、朴成焄（飾演：趙賢珠）
梁東根（飾演：朴容植）、曹柔理（飾演：金純熙）
姜愛心（飾演：張金子）、李大衛（飾演：敏 修）
李陣郁（飾演：朴璟碩）、崔勝鉉（飾演：薩諾斯）
盧載沅（飾演：南 奎）、元志安（飾演：世 美）
蔡菊姬（飾演：仙 女）、李誓環（飾演：朴正倍）
播 出：2024年12月26日（星期四）16：00／7集一次上線
收 看：Netflix