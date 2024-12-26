本文有雷！《魷魚遊戲2》上線了！第一集的主題訂為「麵包與彩券」，而這是孔劉與流浪漢之間的遊戲，豈料後者幾乎都選擇錢，通通不要麵包，讓人聯想到當今社會的人，都不想用勞力賺錢，靠股票、虛擬貨幣等方式致富的現象。
以下1段有劇情透露，請小心閱讀或是跳過！！！
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《魷魚遊戲2》首集為「麵包VS.彩券」，劇情顧名思義，也是孔劉與流浪漢的遊戲。故事裡，孔劉買了大量的麵包跟好幾本刮刮樂，一手拿麵包、一手拿刮刮樂給大家選擇，沒想到已經沒錢無處可歸的流浪漢，想法依舊貪心，通通選擇刮刮樂想一夜暴富，但當暴發戶哪是件容易的事，孔劉最後就極端的把所有麵包踩爛，失控演技與螢光幕前的他呈現極大落差。
麵包VS.彩券是參考社會現象、大眾的「白日夢」
問及第一集主題「麵包VS.彩券」的用意，是否參考社會現象？導演黃東赫向台灣記者表示，確實是受到社會議題的啟發，「不僅是在韓國，在全球許多地方，我們看到越來越多的新聞發現，透過正常的工作獲得的工資，進而提升社會階層的可能性已經變得微乎其微，社會階層的階梯似乎斷裂了，這種感覺也許不僅僅是感覺，而是事實」。
黃東赫覺得，在這網路發達的速食時代，正常的生活很難再透過夢想去實現，所以才會出現很多人想投靠虛擬貨幣、股票、網路博弈等賺錢管道，試圖以非法的方式「一夜致富」，這種風氣在韓國和其他國家都越來越明顯，所以「麵包與彩票」的主題旨在反映這種現象。而劇中，確實有不少參賽者是因為投資失敗、被虛擬貨幣騙而導致破產，進而加入「魷魚遊戲」來賺獎金。
導演說：「現在的人們似乎更渴望彩票而非麵包，因為勞動本身不再被視為實現價值的方式，更不用說依靠勞動來改變社會地位。所以，我用『麵包與彩票』這樣一個具有象徵意義的標題，來表達當今世界的這種趨勢和變化，這是一種隱喻，象徵我們正在進入一個不再依賴勞動、而更傾向於冒險和投機的時代。」
李政宰跟魏化儁接受記者訪問時，也被問到「選擇麵包還是彩券」，魏化儁表示：「這可能取決於我當時的狀態如何，如果我處於極度飢餓的情況，我可能會選擇眼前的現實需求，也就是選擇麵包。但如果不是那種狀態，既然機率是五比五，與其說是因為機率，不如說是出於好玩，我可能會選擇樂透。」
《魷魚遊戲2》首集是為孔劉打造 神演技保證驚豔觀眾
導演黃東赫也跟台灣媒體表示，《魷魚遊戲2》的其中一個重點，就是想探討孔劉飾演的「畫片男」這個角色，他說：「想向觀眾解釋他到底是一個怎樣的人，在第2季，我花了很多心思去設計這個角色，包括如何在劇情中介紹他，以及如何展現他的性格和背景。在第1季中，觀眾可能已經對『畫片男』有所印象，但在第2季裡，我希望用新的方式讓觀眾更深入了解他，並對他的角色有更多的期待和好奇心。從一開始到最後，我們都嘗試逐步揭示他的故事，這確實是我在第2季中特別花心思的部分。」
《魷魚遊戲2》故事介紹 123木頭人再引起恐慌
奇勳（李政宰 飾）贏了第一季的遊戲與456億獎金後，他決定再賭上性命投身這場神祕的生存遊戲，與一群新的參賽者一起爭奪高達456億韓元的獎金，而他的編號依舊是456。奇勳以更堅毅的姿態，同時背負著上一季的傷痕，決心揭露這場殘酷競賽背後的致命真相，而他的第一步就是：找到畫片男孔劉！
當所有人來到迷宮階梯，並進入到第一關「一二三木頭人」的遊戲場地，那個令奇勳感到熟悉的聲音再次響起「一二三木頭人」，奇勳警告大家「別動！」不過他善意的警告卻被其他玩家忽視，開始懷疑起456的意圖。此時，一名女玩家身上有隻蜜蜂，被其他玩家提醒後花容失色，而下一秒即因違反遊戲規則遭到淘汰！此一舉動迅速讓其他玩家認清遊戲的真正目的，只要移動的玩家，就將面臨被射殺的下場。
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《魷魚遊戲2》收看資訊：
類 型：生存遊戲、驚悚、恐怖、動作、懸疑、軍事
語 言：韓語
編 劇：黃東赫
導 演：黃東赫
集 數：7（總時數：7小時27分）
製作費：1000億韓元（台幣：24億）
拍 攝： 2023年7月～2024年6月
演 員：
李政宰（飾演：成奇勳）、李秉憲（飾演：黃仁昊）
魏嘏雋（飾演：黃俊昊）、孔 劉（飾演：西裝男）
朴圭瑛（飾演：姜 霞）、任時完（飾演：李名器）
姜河那（飾演：姜大虎）、朴成焄（飾演：趙賢珠）
梁東根（飾演：朴容植）、曹柔理（飾演：金純熙）
姜愛心（飾演：張金子）、李大衛（飾演：敏 修）
李陣郁（飾演：朴璟碩）、崔勝鉉（飾演：薩諾斯）
盧載沅（飾演：南 奎）、元志安（飾演：世 美）
蔡菊姬（飾演：仙 女）、李誓環（飾演：朴正倍）
播 出：2024年12月26日（星期四）16：00／7集一次上線
收 看：Netflix
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《魷魚遊戲2》首集為「麵包VS.彩券」，劇情顧名思義，也是孔劉與流浪漢的遊戲。故事裡，孔劉買了大量的麵包跟好幾本刮刮樂，一手拿麵包、一手拿刮刮樂給大家選擇，沒想到已經沒錢無處可歸的流浪漢，想法依舊貪心，通通選擇刮刮樂想一夜暴富，但當暴發戶哪是件容易的事，孔劉最後就極端的把所有麵包踩爛，失控演技與螢光幕前的他呈現極大落差。
麵包VS.彩券是參考社會現象、大眾的「白日夢」
問及第一集主題「麵包VS.彩券」的用意，是否參考社會現象？導演黃東赫向台灣記者表示，確實是受到社會議題的啟發，「不僅是在韓國，在全球許多地方，我們看到越來越多的新聞發現，透過正常的工作獲得的工資，進而提升社會階層的可能性已經變得微乎其微，社會階層的階梯似乎斷裂了，這種感覺也許不僅僅是感覺，而是事實」。
黃東赫覺得，在這網路發達的速食時代，正常的生活很難再透過夢想去實現，所以才會出現很多人想投靠虛擬貨幣、股票、網路博弈等賺錢管道，試圖以非法的方式「一夜致富」，這種風氣在韓國和其他國家都越來越明顯，所以「麵包與彩票」的主題旨在反映這種現象。而劇中，確實有不少參賽者是因為投資失敗、被虛擬貨幣騙而導致破產，進而加入「魷魚遊戲」來賺獎金。
導演說：「現在的人們似乎更渴望彩票而非麵包，因為勞動本身不再被視為實現價值的方式，更不用說依靠勞動來改變社會地位。所以，我用『麵包與彩票』這樣一個具有象徵意義的標題，來表達當今世界的這種趨勢和變化，這是一種隱喻，象徵我們正在進入一個不再依賴勞動、而更傾向於冒險和投機的時代。」
李政宰跟魏化儁接受記者訪問時，也被問到「選擇麵包還是彩券」，魏化儁表示：「這可能取決於我當時的狀態如何，如果我處於極度飢餓的情況，我可能會選擇眼前的現實需求，也就是選擇麵包。但如果不是那種狀態，既然機率是五比五，與其說是因為機率，不如說是出於好玩，我可能會選擇樂透。」
《魷魚遊戲2》首集是為孔劉打造 神演技保證驚豔觀眾
導演黃東赫也跟台灣媒體表示，《魷魚遊戲2》的其中一個重點，就是想探討孔劉飾演的「畫片男」這個角色，他說：「想向觀眾解釋他到底是一個怎樣的人，在第2季，我花了很多心思去設計這個角色，包括如何在劇情中介紹他，以及如何展現他的性格和背景。在第1季中，觀眾可能已經對『畫片男』有所印象，但在第2季裡，我希望用新的方式讓觀眾更深入了解他，並對他的角色有更多的期待和好奇心。從一開始到最後，我們都嘗試逐步揭示他的故事，這確實是我在第2季中特別花心思的部分。」
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奇勳（李政宰 飾）贏了第一季的遊戲與456億獎金後，他決定再賭上性命投身這場神祕的生存遊戲，與一群新的參賽者一起爭奪高達456億韓元的獎金，而他的編號依舊是456。奇勳以更堅毅的姿態，同時背負著上一季的傷痕，決心揭露這場殘酷競賽背後的致命真相，而他的第一步就是：找到畫片男孔劉！
當所有人來到迷宮階梯，並進入到第一關「一二三木頭人」的遊戲場地，那個令奇勳感到熟悉的聲音再次響起「一二三木頭人」，奇勳警告大家「別動！」不過他善意的警告卻被其他玩家忽視，開始懷疑起456的意圖。此時，一名女玩家身上有隻蜜蜂，被其他玩家提醒後花容失色，而下一秒即因違反遊戲規則遭到淘汰！此一舉動迅速讓其他玩家認清遊戲的真正目的，只要移動的玩家，就將面臨被射殺的下場。
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類 型：生存遊戲、驚悚、恐怖、動作、懸疑、軍事
語 言：韓語
編 劇：黃東赫
導 演：黃東赫
集 數：7（總時數：7小時27分）
製作費：1000億韓元（台幣：24億）
拍 攝： 2023年7月～2024年6月
演 員：
李政宰（飾演：成奇勳）、李秉憲（飾演：黃仁昊）
魏嘏雋（飾演：黃俊昊）、孔 劉（飾演：西裝男）
朴圭瑛（飾演：姜 霞）、任時完（飾演：李名器）
姜河那（飾演：姜大虎）、朴成焄（飾演：趙賢珠）
梁東根（飾演：朴容植）、曹柔理（飾演：金純熙）
姜愛心（飾演：張金子）、李大衛（飾演：敏 修）
李陣郁（飾演：朴璟碩）、崔勝鉉（飾演：薩諾斯）
盧載沅（飾演：南 奎）、元志安（飾演：世 美）
蔡菊姬（飾演：仙 女）、李誓環（飾演：朴正倍）
播 出：2024年12月26日（星期四）16：00／7集一次上線
收 看：Netflix