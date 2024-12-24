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《政客爽》今日在臉書發文表示，「青鳥在那邊：『我爆哭！』、『我從南部上來挺』、『感謝民進黨委員守護民主』、『為什麼投對票我還要上街頭』；黃捷還喊『要革命了！』，沈伯洋喊『會輸的戰場還是要戰鬥』，結果投票有四個人（綠委）消失，據說有人還去跟吳乃仁聚會，笑死！邱議瑩出面承認缺席了，青鳥們應該白上街頭了」

民眾黨立院黨團總召黃國昌昨在直播中爆料，上週五立法院會通過國會三法，其中《財劃法》投票時，民進黨有4人落跑去跟大老吳乃仁吃飯，才會以1票之差落敗。他今（24）日更直接點名落跑的立委就是許智傑等新潮流；對此，粉專《政客爽》表示，「青鳥們應該白上街頭了」。黃國昌23日在直播中表示，民眾黨團在兩次表決輸了之後8人直接離場，留下國民黨、民進黨在場進行表決。此時，出席95人有48人贊成國民黨版，因此多數通過。簡單算一算，當下反對為47位，但民進黨卻有51位立委，只要多兩人到場就可以否決國民黨版的財劃法，烙跑之舉顯然有違民進黨宣稱的「誓死抵抗惡法」。貼文一出，網友們紛紛留言表示，「不是台灣要亡了，是綠委要去玩了」、「冷是你們冷，爽是我們爽」、「傻鳥，被騙了還誤傷友軍」、「青鳥們頂著寒冷的天氣替民進黨賣命，您們立委竟然缺席，把這些認真的青鳥們當做什麼，可笑」、「年度大戲之盤子鳥」、「青鳥蟾蜍遊戲」。