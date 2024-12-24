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民眾黨立院黨團總召黃國昌昨在直播中爆料，上週五立法院會通過國會三法，其中《財劃法》投票時，民進黨有4人落跑去跟大老吳乃仁吃飯，才會以1票之差落敗。他今（24）日更直接點名落跑的立委就是許智傑等新潮流，綠委邱議瑩也被抓包提早離場，疑似沒投票；對此，邱議瑩出面澄清自己有頭髮，因身體不適才早退，卻被網友抓包院會後跟記者吵假、跑去參與《魷魚遊戲》活動，遭酸「太神啦！」。黃國昌23日在直播中表示，民眾黨團在兩次表決輸了之後8人直接離場，留下國民黨、民進黨在場進行表決。此時，出席95人有48人贊成國民黨版，因此多數通過。簡單算一算，當下反對為47位，但民進黨卻有51位立委，只要多兩人到場就可以否決國民黨版的財劃法，落跑之舉顯然有違民進黨宣稱的「誓死抵抗惡法」。邱議瑩今（24）日在臉書發文表示，「財劃法投票，我人在場有投票，今天網路上突然有各種奇怪的聲音，質疑我在財劃法表決時『人不在』。我要跟這些人說，我奮戰一整天，財劃法時還是 第一批發言，有投票，這些都有影片為證。之後才因為身體極度不適、頭痛欲裂而離開。」邱議瑩痛批，「不要再造這種可惡的謠言，也拜託大家幫我澄清。我很抱歉因為身體的關係離場，但對於黃國昌這種轉移焦點反民主，寧可當國民黨衛生紙的做法，深深的不以為然。」然而，稱身體不適而早退的邱議瑩隔天穿著《魷魚遊戲》的「綠色運動服」，參與高雄舉辦「1.2.3. 高雄人」宣傳活動，網友們紛紛留言表示，「國家都要毀滅了！是不能忍一下嗎？很嚴重隔天還能魷魚遊戲」、「身體不適隔天還去參加魷魚遊戲，真是太辛苦了委員，加油！」、「不是耶，國家都要毀滅了你剛好頭痛？ 跟記者吵架還有參加魷魚遊戲的時候又剛好復原了，太神啦～」、「不用選市長了啦！可以被開除黨籍了！在最重要的時刻搞這種飛機！不值得同情！」。