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立法院會今（24）日進行司法院大法官人事同意權案投票，連自家人民進黨團都封殺被提名人劉靜怡，導致7人全部都沒有獲立法院通過。對此，國民黨立委羅智強表示，民進黨「集體」對賴清德的提名的大法官投下反對票只是開始，如果賴清德再不改領導風格，造反風暴恐越來越大。羅智強今（24）日以「民進黨造反 明鬥賴清德」為題在臉書發文表示，賴清德總統提名的7名大法官，在立法院行使同意權時全軍覆沒，但最讓人跌破眼鏡的是在民眾黨支持下，本來票數會過的劉靜怡，竟被民進黨立委全票封殺。羅智強指出，劉靜怡是賴清德提名的大法官，民進黨立委竟然全票封殺，等於是公然造反，劉靜怡是賴清德提名的大法官，民進黨立委竟然全票封殺，毫不留情的狠狠搧了賴清德的耳光，顯然，民進黨立委對賴清德不滿，已從敢怒不敢言，變成敢怒也敢言。羅智強分析，這樣的公開打臉、決裂賴清德，其實早有二大徵兆：1、邱議瑩等立委公然跑票上周五立法院表決大戰，賴清德不但下軍令要民進黨立委癱瘓國會，更下軍令要民進黨號召青鳥包圍立法院，民進黨立委只能個個敗賣亡國感，對著場外的青鳥喊話，說這三個法案多麼可惡可怕，結果，場外青鳥在寒流中淋雨，場內的邱議瑩等立委卻落跑沒有投票，不但公然抗賴清德天天甲動的令，邱議瑩等人更是把場外青鳥當傻鳥。2、財劃法禁提版本，論述舉白旗財劃法修正才能打破中央集權又集錢的不公平，最早提出這個主張的就是賴清德，但賴清德卻不管民進黨立委同志的死活，不但下令反對，還不准行政院以及民進黨立委們提出財劃法版本，造成財劃法，「今天的民進黨打臉昨天的賴清德」的荒謬景象，民進黨立委被賴清德搞得神經錯亂，也因此在財劃法表決時，才會有多位民進黨立委直接離場，公然跑票。羅智強表示，賴清德像個控固力一樣，只會命令民進黨立委在國會喊殺喊打，卻不給民進黨論述子彈，連財劃法的版本都不准提出，「這潛埋的怒火，終於在今天火山爆發，才會『集體』對賴清德的提名的大法官投下反對票」。羅智強認為，民進黨立委，顯然就是要透過反對劉靜怡，對賴清德「敲山震虎」才會出現，民進黨竟然拒投賴清德的大法官，這種公然破臉的情形。羅智強表示，話說回來，這也同時拆破了民進黨過去「不同意大法官就是癱瘓憲法法庭」的說法，因為，本來會過的劉靜怡，可是被民進黨否決才被淘汰的，按民進黨的邏輯，是民進黨反對賴清德的大法官，害憲法法庭被癱瘓。羅智強示警，「今天的『造反風暴』，只是開始，不會是結束，如果賴清德的領導風格不改，民進黨的造反者，只會愈來愈多！動作愈來愈大！」