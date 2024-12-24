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全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，實踐公平待客作為，致力確保客戶權益及其信用資訊安全、落實各項內控稽核機制，最新通過財團法人金融聯合徵信中心評鑑，再度獲選為「金安獎」績優機構，由金融監督管理委員會主委彭金隆親自頒獎，全球人壽由總經理馬君碩代表領獎。聯徵中心自96年度起為健全信用資料庫之品質及落實資訊安全，獎勵金融機構執行信用資訊安控及報送信用資料績優者，每年舉辦表揚大會；第十八屆「金安獎及金質獎暨金優獎」表揚大會於今(24)日隆重舉行，全球人壽本次榮獲「金安獎」績優機構及績優人員兩大獎項，績優人員獎項則由本公司不動產發展處副理賴登煌獲獎。為確保放款客戶權益及其信用資訊安全，全球人壽建置一套嚴謹的信用資訊查詢作業控管規範，包含設有晶片卡借用登記簿、授權登記簿及信用資訊查詢登記簿，從源頭執行控管外，另透過各種機制，嚴格要求相關人員均應恪守遵循信用資訊使用相關規範；若執行信用資訊查詢安控作業有疑義時，則積極主動洽詢聯徵中心，以尋求解決、避免產生缺失；針對聯徵中心提出的改善意見，則確切檢討並落實改善等措施，成就全球人壽在聯徵中心歷次實地查核結果，均符合規定、無任何缺失。全球人壽重視客戶資訊、內部控制嚴謹，先後榮獲聯徵中心第十屆、第十六屆金安獎肯定。本次再度獲頒「金安獎」，顯示全球人壽落實「信用資訊安控」的努力獲得肯定。鑒於信用資訊攸關客戶權益，全球人壽未來仍將持續強化信用資訊安控管理、優化作業流程、落實內部稽核制度及精進員工相關教育訓練，以落實信用資訊的正確使用及保障客戶個人隱私資料的安全。得獎是一種肯定更是一種責任，未來全球人壽持續秉持「以客為尊，待客如己」的公平待客精神，確保客戶權益，除了落實內部控制制度外，確實執行公平待客的「注意與忠實義務原則」及「落實誠信經營原則」，對於客戶的託付與信賴，堅守優質服務的承諾，將「愛與責任」融入每一位保戶的生活中，期許成為最有溫度的金融保險公司。