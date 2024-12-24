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▲隨著朱育賢在以4年總額4800萬台幣，從樂天桃猿確定轉戰味全龍。（圖／記者葉政勳攝）

▲味全龍本土王牌「龍之子」徐若熙。（圖／味全龍提供）

隨著味全龍豪擲1.78億引進重砲朱育賢與陳子豪，中華職棒自由市場的熱度推向歷史新高。這兩位加盟選手不僅讓味全的火力得到極大補強，也開啟了中職的「大頂薪時代」。對於即將來臨的2024球季，味全龍的目標似乎已經非常明確——全力衝擊台灣大賽。今年味全無緣季後賽的主要原因之一，是全聯盟倒數的外野火力。朱育賢和陳子豪的到來，徹底改變了這個現狀。兩人合計在2023球季敲出29支全壘打，而味全整隊的全壘打僅為58支——等於他們兩人將直接填補整隊一半的火力空缺。如果僅看進攻數據，朱育賢在2023年的打擊率為0.286，並敲出16支全壘打和78分打點。他的攻擊指數（OPS）達到0.850，穩居聯盟頂級打者行列。而陳子豪則展現了同樣優異的長打能力，敲出13轟，打擊率達0.275，OPS達到0.820。這樣的進攻火力，不僅讓味全的外野從聯盟倒數直接跳至頂級，甚至為打線深度增添了更多變化。防守方面，在味全教頭葉君璋的規劃中，朱育賢與陳子豪將鎮守左、右外野，而吉力吉撈．鞏冠則繼續專任指定打擊（DH）。這樣的佈局不僅火力最大化；相較於現有的張祐嘉、林孝程等外野手，朱育賢與陳子豪顯然戰力大幅提升。2025年的外野防守將是「老經驗+年輕速度」的組合，有望成為聯盟最全面的外野配置之一。投手戰力方面，味全依然保持高競爭力的輪值結構。伍鐸成為「羅力條款」的受惠者，2024賽季將以本土投手身份登錄，這為味全解放了一個洋投名額。此外，鋼龍、銳歐與艾璞樂的續留，意味著洋投仍將是輪值的中流砥柱。至於本土投手部分，徐若熙如果能穩定整季出賽，無疑是味全輪值重要王牌；而王維中今年賽季19場先發，以及5場後援出賽，主投104局的投球已寫下中職生涯新高，如果兩人能夠穩定在一軍貢獻，將是爭冠的關鍵。另外，先發輪值中，曹祐齊是最具潛力的選手。他在2023球季尾聲的亮眼表現為2024奠定了基礎，球速回升與變化球的進步讓他具備挑戰更多輪值角色的實力。味全牛棚在2024年穩定性有所提升，但依然還有進步空間。陳冠偉以犀利的指叉球成為聯盟頂級守護神。他的ERA+達到207.4為聯盟最頂尖，其他如林凱威也是牛棚重要成員，至於老將陳禹勳的這比投資在今年賽季有初步成效，但能否持續發揮仍需觀察。從目前的補強結果與球隊配置來看，味全確實具備挑戰台灣大賽冠軍的實力。