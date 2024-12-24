立法院會今（24）日進行司法院大法官人事同意權案投票，連自家人民進黨團都封殺被提名人劉靜怡，導致7人全部都沒有獲立法院通過；對此，時代力量黨主席王婉諭悲嘆，台灣政治走向無解的賽局，陷入憲政秩序的大危機，「看到人權保障的最後防線徹底癱瘓，心裡非常難過。」

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王婉諭今（24）日在臉書發文表示，稍早，對於賴清德總統提名的七位大法官人選，中國國民黨全票反對、民眾黨僅支持一位、民進黨決定杯葛劉靜怡老師，「這代表，大法官人事一個都不會過，憲法法庭持續停擺。」

王婉諭指出，為了政治報復、政治利益，「憲法訴訟法」修法後的台灣政治走向無解的賽局，陷入憲政秩序的大危機，「昨天的共同聲明後，依然看到人權保障的最後防線徹底癱瘓，心裡非常難過。」

王婉諭表示，身為沒有席次的在野黨，仍要繼續努力、繼續論述、繼續說服更多人，但也更盼國會能回歸理性，以這片土地的人民為重，不要再讓國家繼續沈淪下去；王呼籲，「還是要相信民主。」

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