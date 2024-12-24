我是廣告 請繼續往下閱讀

《財劃法》修正案三讀通過後，行政院長卓榮太日前也曾說未來天災人禍，地方政府要勇敢面對，疑要地方政府自生自滅行政院昨（23）日舉行記者會，指《財劃法》修正未搭配事權修法，造成中央與地方財政分配問題；對此，國民黨立委王鴻薇痛批，行政院舉出的「刀口」上的預算，看起來好像很嚇人，但事實上把民進黨醜陋的心態盡顯，「寧願讓人民獨自面對天災人禍，也要花上數千億拍『Zero Day』拍這種大內宣劇」。王鴻薇今（24）日在臉書以「戳破財劃法民進黨情緒勒索，寧願給綠媒酬庸就是不給你，這麼窮還花大錢補助零日戰爭」為題表示，《財劃法》三讀通過第一個上班日，民進黨政府果不其然就急著情緒勒索，除了卓榮泰在週末拿人命天災威脅國人，說要大家自行面對天災，儼然準備放推，今天配合財政部召開記者會，煞有其事的拿著中央各種預算，套上民生兩個字，繼續威脅人民，只可惜人民真的不是被騙大的。王鴻薇指出，「首先中央開記者公信力早就不足，過去幾年就被我踢爆，根據財政部資料，蔡政府執政八年超徵逐漸升高，全國賦稅收入實際金額皆超過該年度預算預估4000億元以上，分別是2021年中央超收4327億；2022年中央超收5237億；2023年中央超收3860億；2024年中央超收4000億。」王鴻薇表示，這是二十年少有現象，也是因為她的揭露才有「還稅於民」的補貼，「政府這樣的預算財政紀律，根本臉都丟光了，怎麼還好意思出來哭窮，我還要問政府今年要不要還税於民？」王鴻薇接續表示，就算退一步來說，綜觀行政院今天精美的財劃法說帖，舉出的「刀口」上的預算，看起來好像很嚇人，但事實上民進黨這樣的說帖，把他們醜陋的心態盡顯，當一個政府，缺錢第一時間要砍的是這些民生政策甚至拒絕救災，但就是支字不提那些綠電背後的弊案、綠媒經費還有那些人事酬庸，寧願讓人民獨自面對天災人禍，也要花上數千億拍「Zero Day」拍這種大內宣劇，「這已經不是『貪得無厭』可以形容了。」王鴻薇感嘆，財劃法長達25年未修正，本是極具歷史意義的一刻，不但可縮短城鄉差距，並消弭地方間的水平不均，人民的眼睛是雪亮的，這幾年中央財政紀律渙散、政府經費更是弊端叢生，不是酬庸就是拿來收買特地媒體與團體，修法本就是大勢所趨，「民進黨還有什麼臉面，一個信用破產的執政者，我就問憑什麼要拿人命跟社會福利來威脅人民？」