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▲王威晨已經在中職取得了輝煌成就，包括和中信兄弟一起奪得3座總冠軍，拿過安打王、盜壘王，最佳10人三連霸，三壘金手套獎5連霸。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.01）

中華職棒中信兄弟球星王威晨，如今已是台灣棒球界現役的頂尖選手之一，但他當年曾經有另一個機會挑戰不同的人生。過去在上《野球名人房》節目時，他表示自己曾經有機會挑戰旅外，大聯盟那邊也曾有10幾支球隊想找他去打球，父親王光輝也鼓勵他去，但當時的一個想法讓他婉拒了這些邀約。如今想起來王威晨坦言後悔，但錯過那個當下，以如今的年紀來看，是有些難了。王威晨表示，自己來自一個運動員家庭，從小也繼承父母的好基因，在運動項目上表現不錯，自曝高中就有受到國外球探關注，但最終在畢業後自己選擇不去，現在想起來這件事，他坦言有些後悔。「在高中畢業的時候，有10幾支大聯盟（美職）球隊想要，挖我去國外打球。」王威晨說，自認那時候腳程和打擊能力都不錯，「球探有來找我，也有和我爸約去咖啡廳談，最後我自己的選擇是不要。」王威晨遵照個人意願留在國內，但他透露王光輝當時其實很希望他去國外發展，「他（爸爸）也有點情緒說：『你不要去美國，那我把你送去日本』，我跟他說日本更不想去。我那時候就想著和其他人一樣去大學，然後去打職棒。」至於為什麼選擇留台？王威晨坦言自己當下確實考慮到離家太遠會想家、捨不得雙親，而且心裡或多或少對自己有些懷疑，「因為我身形是很瘦的，可能根本無法跟人家競爭，去個兩年或一年就回來了，就想說那幹嘛去？」但如今想起來，當初放棄這個機會，王威晨直言確實很懊悔，希望能有再一次選擇的機會。如今33歲的王威晨，要再挑戰國外的可能性應該不高了，不過他也已經在中職取得了輝煌成就，包括和中信兄弟一起奪得3座總冠軍，拿過安打王、盜壘王，最佳10人三連霸，三壘金手套獎5連霸，也披上過國家隊戰袍，走上另一條路同樣闖出一片天。