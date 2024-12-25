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立法院會24日進行司法院大法官人事同意權案投票，連自家人民進黨團都封殺被提名人劉靜怡，導致7人全部都沒有獲立法院通過；民進黨團總召柯建銘還表示，任何人投給劉靜怡就是開除黨籍。對此，時常在臉書評論時事的胸腔科名醫蘇一峰直言，毀憲滅國害民主死亡的惡法，沒投票的不用任何黨紀處份，投給劉靜怡卻要開除黨籍，「綠營眼中讓劉靜怡當大法官比毀憲滅國還嚴重啊！只要犬法官啊！」蘇一峰在臉書發文表示，總統賴清德提名的大法官人選劉靜怡，柯建銘卻說她罵民進黨所以要把她當掉，因為她不聽話會罵民進黨「所以特別用掉一個大法官的名額，來羞辱劉靜怡的嗎？現在私下找人跟劉靜怡道歉，解釋說這不是總統的意思，是選大法官還是犬法官？同黨立委比總統還大尾！」蘇一峰也說，毀憲滅國害民主死亡的惡法，沒投票的不用任何黨紀處份，但是總統提名的大法官劉靜怡，若投同意票，就要開除黨籍、斬無赦，「綠營眼中讓劉靜怡當大法官比毀憲滅國還嚴重啊！！只要犬法官啊！」