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有網友日前在社群平台提及，女兒在麥當勞打工期間，多次遭主管以排班職權性侵，離職後患憂鬱症最終輕生，而女兒曾報警並向麥當勞申訴，但麥當勞則是開除加害者撇清關係。對此政治評論員吳靜怡說，就算會被限流、被檢舉、被網軍出征也要談，並提及這兩天有社群發現，提到麥當勞就有網軍留言跟檢舉，呼籲麥當勞拿出誠意，最後說聖誕節孩子們最開心的節日，麥當勞象徵著童年幸福，卻這樣破滅了，強調自己將拒吃麥當勞，直到跟社會交代清楚。吳靜怡說，聖誕節要宣示拒吃麥當勞，對熱愛速食的肥仔來說並不快樂，當大家關注勞動部職場霸凌事件之後，陪伴兒童成長的麥當勞，卻成為職場「權勢性侵」的場域，據消息指出該未成年女孩被主管權勢性侵長達一年，不只勇敢跟公司投訴，還有報警，但這位麥當勞主管居然可以嗆聲他是富二代，麥當勞處理的程序居然用職場性騷擾，輕描淡寫完全無視女孩是被性侵，甚至傳出還有用「男女朋友」這樣的說詞字彙，讓女孩覺得自己很髒憂鬱症輕生了，麥當勞送上水果禮盒給受害者家屬。吳靜怡表示，被害人於今年3月25向麥當勞告知遭受性騷擾一事，麥當勞於4月11日依法至勞動部系統進行通報，北市府勞動局於12月9日接獲陳情案，這中間的過程，有誰幫助了這位被害人？然而，涉嫌性侵的罪犯處罰只有「離職」，雇主怎麼沒有協助提告？也沒有進行任何賠償？甚至道歉都沒有，勞動局到現在都還沒有拿到麥當勞的調查報告。吳靜怡說，更可惡的是，被害人恐怕不只一個。麥當勞性侵事件已經被討論兩天了，昨天社群發現，只要談到就有網軍來留言和檢舉刪文，反正自己不怕流量低，只拜託麥當勞拿出誠意，幫惡徒掩蓋只會更麻煩。最後吳靜怡說，聖誕節，應該是每個孩子最開心的節日，麥當勞象徵著童年幸福，卻這樣破滅了，並宣布將拒吃麥當勞，「直到麥當勞跟社會交代的清清楚楚」。