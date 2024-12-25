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▲日前對於一審判決，劉亞仁表示「我感到非常抱歉」。（圖／達志影像）

▲劉亞仁去年被爆非法使用多種藥物，讓他的形象受到重挫，演藝事業跌落谷底。（圖／劉亞仁IG）

38歲南韓影帝劉亞仁（本名嚴弘植）去年因涉嫌濫用俗稱牛奶針的異丙酚、安眠藥唑吡坦，以及吸食大麻、古柯鹼、K他命、等5種毒品遭到調查，他9月被首爾中央地方法院判處1年有期徒刑，昨（24）日聖誕夜，劉亞仁在首爾高等法院進行審訊，檢方和一審一樣向法院要求重判當事人，求刑4年，他則緊張地求法官給他一條生路，案件預計明年2月宣判。昨天，劉亞仁現身首爾高等法院刑事庭，進行毒品案的二審審理程序，法官詢問他是否有最後陳述，他拿出擬好的聲明宣讀，語氣明顯緊張，「我令讓我來到這個世界的父母受到無法洗去的傷害，我令信任我的同事和所有有關人士失望，以及愛我和珍惜我的很多人感到痛苦...」劉亞仁表示，他18歲出道，花20年、直到今天才找回自己，面對嚴肅的司法審判很痛苦，也把壞掉的自己拯救出來，這一切經歷對他來說都極為陌生和困難，雖然依舊存在難以承受的羞恥心和罪惡感，但他仍會抱以感恩的心去面對反省錯誤的機會，必定會努力改過自新，希望法官讓他重返社會。日前，一審檢察官向法院請求判處劉亞仁4年有徒刑，希望他入獄自省，不過法官最終判處1年有期徒刑，而今檢察官再度向二審法院求刑4年，首爾高等法院諭知，本案件將於明年2月18日宣判。