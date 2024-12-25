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立法院昨日針對大法官人事同意權進行投票，最終7人團滅皆未達57票門檻，民進黨團更不願替總統賴清德所提出人選背書，祭出黨紀要封殺劉靜怡，對此中廣前董事長趙少康表示，平心而論劉靜怡對蔡英文、蘇貞昌與王義川的評論都很中肯，只因政治不正確，就被民進黨視為寇讎，柯建銘更是把大法官當作民進黨附隨跟政治鬥爭的工具，一點都不覺得自己有問題，痛批民進黨「讓行憲紀念日蒙塵」。趙少康說，立法院昨天行使大法官人事同意權審查投票，7個人全部被封殺當然剛好而已，但是民進黨團用開除黨籍的強烈手段，對劉靜怡投下不同意票，讓她只得到民眾黨的8票同意票，不只人事案無法通過，還遭到羞辱。趙少康說，柯建銘事後受訪理直氣壯的說，因為劉靜怡一路辱罵民進黨，所以黨團決定卡劉，細數過去其曾罵蔡英文跟蘇貞昌貪污、蔡英文論文是假的、羞辱王義川蠢到爆。趙少康認為，平心而論，劉靜怡對蘇貞昌、蔡英文、王義川的評論都很中肯，只是因為政治不正確，就被民進黨視為寇讎，甚至不惜給賴清德跟蕭美琴難看，都要強力封殺，更可惡的是，柯建銘把大法官當民進黨附隨跟政治鬥爭的工具，還理直氣壯，一點都不覺得自己有問題。趙少康解釋，因劉靜怡支持廢死，所以國民黨不同意她出任大法官，而現在的憲法法庭會離民意這麼遠，就是因為大法官都是蔡英文提名，同質性太高，本來大法官就應該有不同意見、意識形態與見解，開會的時候才會有火花，但是現在的大法官都支持民進黨，以民進黨意為依歸，所以所有判決都附和政府的立場，成為民進黨法案審查失利的「救濟」。最後趙少康說，因為劉靜怡對民進黨的藏汙納垢說了實話，就被民進黨團封殺，今天是行憲紀念日，總統賴清德把《憲法》當災難，民進黨團把大法官當附隨，大法官自己無視憲政體制，甘願成為民進黨的打手，「真是諷刺」。