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▲動力火車認為在美麗的地方和歌迷一起唱歌，就是最浪漫的事情。（圖／寬寬整合行銷提供）

2024年高雄櫻花季邀請到超人氣韓流偶像SUPER JUNIOR-D&E、MAMAMOO華莎﹐日本搞怪天后卡莉怪妞，及多組海內外巨星開唱掀起熱議。明年3月將登場的第二屆，陣容更是不容小覷，今（25）日曝光第一波表演卡司，將請來韓國饒舌歌手李泳知、樂團動力火車等歌手，近年來話題超熱的李泳知即將來台開唱消息一曝光，許多歌迷相當期待！第二屆高雄櫻花季將於2025年3月28日至30日，於高雄夢時代正對面廣場盛大舉辦，現場造景將大大昇華，還有8公尺高的「櫻王」，主辦單位致力打造最令人嘆為觀止的櫻花樹海，浪漫絕美的場景絕對要佔滿大家的手機容量。而作為本次其一表演卡司的動力火車，被問到經歷過最浪漫的事？2位鐵漢一直想不出私下有什麼足以拿來說嘴的浪漫事，反而是分享起自己很常在工作中被浪漫到，像是在美麗的地點和歌迷一起歡唱，就是最浪漫的事。而在今年與D.O.合作推出〈Small Girl〉成為年度熱曲的知名韓國饒舌歌手李泳知，也被網友敲碗成功，即將火熱登場高雄櫻花季。近年在韓國人氣飆升的李泳知才華洋溢，不僅在歌壇及綜藝的表現都相當優異，深受不少年輕人喜愛，先前在台灣舉辦的演唱會亦迴響熱烈。先前與ROSÉ在節目《The Seasons》合唱〈APT.〉更造成熱門話題，也令人十分期待本次是否會在高雄獻出特別的合作舞台。2025年高雄櫻花季將於1月5日中午11點於ibon全面售票，預售價格有999元一般區和1999元搖滾區，最近距離觀賞演出的超級搖滾座位區則是2999元。本次卡司也將由多組日韓國際及台灣藝人輪番獻唱嗨爆全場，華麗卡司將陸續公布，敬請期待！