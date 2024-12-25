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中國網紅「鐵頭」今年6月在日本靖國神社石柱上撒尿，並噴漆寫上「廁所」等字，「鐵頭」之後逃離日本返回中國，不過協助「鐵頭」犯案的29歲中國男姜卓君則被日本警方逮捕，檢方求處1年有期徒刑，而東京地方法院今（25）日判決結果出爐，處姜男8個月有期徒刑。綜合日媒報導，本名董光明的「鐵頭」今年六月拍攝影片，在日本東京靖國神社入口處的石柱撒尿並噴漆塗鴉，寫上英文Toilet（廁所），更高調在鏡頭前狂嗆「面對日本政府允許排放汙水（核處理水），難道我們什麼都做不了？不，我會給他們點顏色瞧瞧」，事後隨即逃回中國。而協助「鐵頭」購買噴漆的姜卓君則被逮捕，遭檢方以涉嫌違反禮拜所不敬罪、毀損棄物等罪名起訴。姜卓君坦承犯行，但辯稱自己只是想要守護海洋環境，對靖國神社沒有抱持恨意，不過檢方指出姜男犯案前一天還在東京吃海鮮料理，與他聲稱的抗議目的並不一致。東京地方法院今判處姜男8個月有期徒刑，至於已經逃回中國的「鐵頭」與另位影片拍攝者共犯則仍被日本警方通緝中。