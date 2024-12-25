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讀賣巨人今年休賽季豪擲2年24億日圓，搶下中日龍隊的2屆央聯救援王古巴投手Raidel Martinez，不過這筆薪水可能有一半都要上繳到古巴政府，近日現任大學教授、日職史上第3位東京大學畢業的球員小林至在個人YouTube頻道解析內幕。小林至表示，「部分簽約金和年薪會進入古巴政府的帳戶」揭露了這一特殊情況，且根據推測，古巴政府抽成比例介於20％到50％，但確切數字並未公布。作為共產主義國家，古巴將棒球選手視為國家英雄，允許其過上相對富裕的生活，但平等原則是基本理念，因此Martínez等古巴選手在日本所賺取的收入，實際上成為了國家的財政收入來源之一。至於這份24年24億日圓的部分金額，是直接進到古巴政府帳戶，還是透過其他方式分配，目前仍不清楚。日職並無強制公開合約細節的義務，因此只有當事人才能知曉具體金額。古巴棒球聯盟曾於2018年與MLB美國大聯盟達成協議，允許球員在不需要叛逃的情況下赴美參加大聯盟。然而，由於日本棒球界與古巴棒球界之間的友好關係，許多古巴球員認為在日本比在美國更容易適應生活和比賽，因此選擇去到日本發展。