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為了鼓勵民眾搭乘公共運輸，公路局於明（2025）年春節期間，補貼全台90條國道客運路線推出票價最低6折優惠，其中，台北-高雄路線票價375元、台北-朝馬180元，相較於過往春節平均85折更低。過去在連假期間，為了吸引民眾搭乘公共運輸，減少自行開車，公路局補貼國道客運中長程票價，祭出約85折或是平日票價優惠，但效果有限。因此明年特別加強力道，在明年春節疏運期間1/24到2/2間，針對全台90條國道客運，祭出票價最低下殺6折優惠，期望能讓民眾捨棄私人運具，改搭國道客運。其中，統聯客運在今（25）日公告1/24到2/2春節疏運期間，指定路線有6折優惠，包含台北-朝馬180元、台北-台中車站200元、台北-彰化210元、台北-嘉義280元、台北-北港315元、台北-台南340元、台北-高雄375元，並於即日起開放預購。此外，統聯客運表示，若搭乘國道客運、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地客運，可享有一段票免費；轉乘指定幸福巴士免費。另到東部還有加碼優惠，去程持東部國道客運享有指定業者租車優惠，回程持有國道客運來回票加租車單，可享有車票折扣租汽車折200元、租機車折100元。持東部台灣好行套票或合法民宿證明，享北宜、北花來回票四人同行一人免費，回程總票價再抵退200元。