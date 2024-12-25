我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化縣政府辦理「彰化縣社頭清水岩露營區委託營運OT案」，營運廠商「清水匯股份有限公司」履約期間除違法設置違章建築及經營旅宿業外，另有11項重大違約，經3次以上通知逾期未改善，已達終止契約要件，於113年12月27日依約終止與廠商之契約關係。彰化縣府表示，OT案履約期間，「清水那方豪華露營」廠商因未依投資執行計畫開放生態遊憩區、園區內違法增建組合屋及貨櫃屋、擅自將廁所隔間拆除改建、未依法進行建築物公共安全檢查申報、拒絕返還電費不當得利、未依契約點交溫泉區等11項重大違約，截至113年12月27日，已遭縣府裁罰違約金3,530萬元，迄今均未繳納；經縣府向彰化地方法院聲請強制執行，彰化地院民事執行處函覆該公司名下無財產可供執行，亦顯然已難繼續營運園區。彰化縣府表示，廠商原投資計畫書載明，除經營豪華露營外，也承諾在園區內闢建符合FICC（國際露營總會）四星標準營地，以滿足不同族群露營體驗需求。惟履約過程中，廠商多次藉詞拖延，拒絕依照投資計畫於生態遊憩區設置產業市集、停車場、園區道路、遊客接待中心、露營休閒區等，且該區域現場雜草叢生且堆置凌亂雜物，經縣府自112年8月4日開始，33次發函要求仍未改善，該項目違約金即達480萬元。另外，園區部分水電費先前由縣府先行繳納。截至113年11月，電費依據台電繳費單金額總計609萬2,484元，廠商僅繳納3次共40萬1425元。縣府於113年7月16日召開「112年營運績效審查會議」時，審查委員建議不應由本府繼續繳納，經多次發文要求廠商返還不當得利，並自行向台電公司申請新設電錶，均置之不理，縣府為確保權益，將持續透過訴訟程序追討。彰化縣府也發現業者官網之線上訂房系統，直接連結到其股東所經營之「淳浥旅行社」進行交易，縣府依據契約之財務檢查權，多次要求廠商提供真實營收數字，業者均置之不理，並多次消極回應縣府委託之會計師進行財務檢查，企圖掩飾真實營收，嚴重影響縣府營運權利金收入及公共利益。彰化縣府呼籲民眾，縣府並未核准業者販售任何預售型票券，提醒民眾如有相關票券，可循原購買通路洽詢退換事宜。若有消費疑義，可直撥消費者服務專線「1950」諮詢。