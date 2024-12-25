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▲朱育賢與台北101董事長賈永婕共同展示「TEAM TAIWAN」紀念T恤，象徵棒球精神與榮耀。（圖／記者吳翊緁攝）

▲朱育賢與興穀國小少棒隊合影，小球員們拿著簽名球露出燦爛笑容，場面溫馨。（圖／記者吳翊緁攝）

效力樂天桃猿9個賽季的12強棒球賽中華隊英雄朱育賢，在今年季外選擇行使自由球員權利，最終與味全龍隊簽下4年總價4800萬的新合約。他的轉隊決定引發球迷熱議，對此，朱育賢坦言，對前東家樂天桃猿有深厚的不捨，但也期待在新環境下創造更多話題與可能性。朱育賢25日出席台北101舉辦的「夢想高飛」棒球特展，期間與101董事長賈永婕共同參觀展覽並與少棒隊互動。活動中，一名興穀國小的少棒隊員提問：「為什麼選擇轉隊味全龍？」這個問題直接切中核心，小朋友的好奇心引起關注。活動結束後，朱育賢接受媒體採訪，針對少棒選手提問作出回應。他表示：「自由球員市場的風氣越來越成熟，球員之間有流動，代表選手的實力被企業認同，對整個環境來說是件好事。」他對於樂天桃猿9年的生涯充滿感激，也坦言換環境雖有挑戰，但這是一個成長的機會。朱育賢的轉隊也讓中職自由球員市場再度受到關注。自2009年中職設立自由球員制度以來，成功轉隊的案例並不多，「大師兄」林智勝在2016年成為首位以自由球員身分轉隊的球員，並締造高額合約紀錄。今年則因中華隊奪下12強冠軍掀起棒球熱潮，包括朱育賢、陳子豪、詹子賢、陳韻文等行使自由球員資格，讓中職休賽季充滿話題。對於即將展開的新旅程，朱育賢透露，季外計畫專注於體能及打擊技術的強化，預計明年1月初赴美訓練，農曆年前返台，全力備戰新球季。朱育賢認為，中職有越來越多的話題性，這對吸引球迷關注相當重要。他強調自己將持續努力，成為球迷與年輕球員心中的好榜樣：「希望我的表現不只是對球隊有幫助，也能讓更多小朋友夢想成真。」