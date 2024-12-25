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國民黨上週五在立法院會強行通過《財劃法》，攸關全國22縣市數千億元財源的重新分配，修正後六都中以藍營執政縣市增加幅度高於綠營執政縣市，對此前立委陳柏惟在直播上表示，高雄人會討厭國民黨不是沒有原因的，立法院長韓國瑜上一個職務就是高雄市長，竟然《財劃法》也能過，更稱要不是陳其邁現在是市長，若還在當立委，就開水肥車到立法院去噴了，更別說讓國民黨開會。對於國民黨強渡《財劃法》引發綠營執政縣市首長不滿，陳柏惟於直播上表示，高雄人會討厭國民黨不是沒有原因的，韓國瑜上一個職務就是高雄市長，竟然《財劃法》也再過，「韓國瑜是在做什麼？」陳柏惟不滿說，國民黨對南部縣市都是用打用揍的，揍一揍之後還逼著要投給他，當高雄人很M嗎？如果是花錢在地方做建設，那還投得心甘情願，高雄人不是被虐狂。陳柏惟更說，要不是陳其邁現在在當市長，若是當立委早就開水肥車去立法院噴了，更別說讓國民黨開會。