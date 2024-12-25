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▲樺銳綠電提供的綠色能源以太陽能為主，董事長陳建宏表示，未來將提供多元化的綠電合作方案，幫助企業達成減碳目標，並符合RE-100的承諾。（圖／樺銳綠電提供）

隨著國際觀光市場在後疫情時代強勁復甦，赴台旅遊的外國觀光客大幅攀升。根據網路旅遊平台的大數據統計，日本旅客特別喜愛到台灣跨年，其中台北市更穩居日本觀光客首選城市。此外，上週台北與上海雙城論壇圓滿落幕，上海當局拋出利多，宣布將積極推動陸客來台旅遊，各界樂觀認為，此舉必讓兩岸旅遊迎來曙光，為觀光股打了一劑強心針。在台北地區擁有13家飯店的洛碁集團(8077)，對後續旅宿市場充滿信心。該集團據點集中在大台北的精華捷運線上，由於飯店經營口碑良好，入住者中高達5成是特別重視旅遊品質的日本客，足見該集團企業文化相當先進嚴謹。若未來陸客在睽違五年後再度訪台，依疫情前陸客入住率達一成的表現，將有助於洛碁業績進一步提升。除了旅宿市場積極布局，洛碁集團也展現對永續經營高度關注。2018年率先以日本機器人為客人載運行李作法，以及自動CHECK IN無人櫃台，只要刷個護照和信用卡就能入住，令旅客印象深刻。今日，該集團董事長謝憲治與樺銳綠電董事長陳建宏共同簽署了為期十年、總量達3億度的綠電採購MOU，為實現RE100目標邁出重要一步。洛碁集團計劃於未來十年全面採用綠色能源，不僅減少碳足跡，還鼓勵旅客搭乘捷運等大眾交通工具，彰顯對環保的承諾。樺銳綠電在再生能源領域深耕多年，擁有不少國內太陽能案場，並持續和再生能源開發商簽訂合作契約，包括南投和雲林等地採農電共生的室內菇寮，台南、屏東漁電共生的養殖場，樺銳綠電經由試算客戶所需的定價和預估綠電供給需求量，追本溯源確保數據，保障客戶相關用電資訊，並配合台電穩定的輸配網，簽立電力供給合約讓客戶使用綠電，由於樺銳綠電的經營品質優異，特別獲得洛碁飯店集團的青睞。樺銳綠電提供的綠色能源以太陽能為主，提供多元化的綠電合作方案，幫助企業達成減碳目標，並符合RE-100的承諾，具體包括：長期綠電購電合約、再生能源憑證合作，以及彈性付款模式，董事長是由形象、學養與能力俱佳的富邦獨董陳建宏出任。樺銳綠電執行董事王曉舫提到，樺銳靠著基金投資案場合作，來達到完整的循環供應鏈，並且與案場和客戶雙向簽訂長期合約，保障穩定的綠能供應，以及資金來源。企業可與樺銳簽訂長期購電合約（3至15年），確保穩定的綠電供應，助力實現完成企業提早達成RE100目標。