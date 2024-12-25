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立法院財政委員會下週由藍委陳玉珍擔任召委，下週一邀集行政院、主計總處、財政部等單位，就明年度總預算是否重編要進行專案報告並備詢。對此民進黨立委林俊憲說，距離明年度只剩下48小時之際，一堆單位預算審查全部被國民黨卡住，國民黨卻把審查時間拿來討論是否要全部重來，不管闖過的惡法打亂政府機關施政計畫，但國民黨不管，餓太久搶到馬上就要吃下去，嚼都不用嚼，「亡命之徒，最缺乏的資源就是時間」。對於財政委員會下週議程出爐，召委陳玉珍安排下週一邀集行政院、主計總處、財政部等單位，就就明年度總預算是否重編要進行專案報告並備詢。「驚不驚喜？意不意外？」林俊憲說，大家以為國民黨亂夠了？沒有，剛暖好場而已，還要繼續亂3年，下週一距離明年度剩48個小時，一堆單位預算審查全部被國民黨卡住，而國民黨把審查的時間拿來討論是不是要全部重來。林俊憲說，國民黨闖過的惡法打亂全國所有政府機關的施政計劃，行政院主計處要不要時間？財政部要不要時間？各地方政府財政局要不要時間？114年度開始後，要多久才能完成新的預算？最後林俊憲表示，但國民黨不管，餓太久了，搶到馬上就要吃下去，嚼都不用嚼，「亡命之徒，最缺乏的資源就是時間」。