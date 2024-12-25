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新北國王今（25日）聖誕夜晚間遠征日本沖繩，踢館EASL東亞超級聯賽B組龍頭琉球黃金國王。新北國王此役大部分處於落後，雖在第二節與關鍵決勝節兩度反超，但未能把握機會拉開比分，最終以74：82落敗，華裔球星林書豪這一場得到18分，曼尼高繳出全隊最高19分8籃板4抄截。本場比賽新北國王在第一節外線手感低迷，反觀黃金國王開局就以四記三分球展現強大火力，儘管如此，沃許本在攻防轉換中表現出色，幫助球隊穩住局勢，首節結束時，新北國王以四分之差落後對手。次節桑尼一記三分破網為新本國王在本場外線「破冰」，隨後林書豪也補上一記三分球，幫助球隊逆轉分數，不過在第二節最後四分鐘新北國王陷入得分荒，未能再取分數，黃金國王則是在本土射手連續外線命中下保持一定的領先，中場新北國王以38：46落後。雙方易籃後再戰，新北國王展現韌性，憑藉內線強攻逐漸縮小最多9分的落後差距，單節打出19比14的反擊，將比分逼近至僅差3分。決勝節一開賽李愷諺及曼尼高的兩次進攻將比數超前，然而，琉球黃金國王隨即回敬一波9：0的攻勢，重新要回領先。儘管曼尼高在最後一分鐘命中兩記三分球力挽狂瀾，仍無法扭轉局勢。最終，新北國王以8分之差吞下本季東超第二場敗仗。賽後萊恩教練說道：「在這場比賽開始前，我們的目標就是在決勝節前盡可能的咬住比分，雖然半場落後 8 分，但我們在第四節前只差一個球權，爭取到一個贏球的機會，但這是一場很艱難的挑戰，永遠不知道會發生什麼事，很可惜的沒能贏下今天的比賽。」2020年曾效力B.LEAGUE琉球黃金國王的沃許本，回到熟悉的場地，他在賽後也提到面對勁旅並不容易，「我曾經在這球場打過球，所以我知道要挑戰這裡是不容易的，今天我們有很棒的計畫，去執行設定的戰術，最後的對抗就是取決於誰更能把握機會，在這裡要恭喜對手，他們是很強勁的球隊，在日本職籃激烈的競爭中依舊可以打出好的成績，但我也我們球隊感到驕傲，大家拚戰到最後一刻。」