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亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）1架班機今（25）日在哈薩克阿克套（Aktau）附近墜毀，根據亞塞拜然總檢察長辦公室以及哈薩克政府緊急事務部門的傷亡數字回報，得知有32名倖存者，可能有超過30人身亡，傷亡數字還會陸續有變化。根據美聯社報導，一架載有67人的亞塞拜然航空客機在哈薩克阿克套市附近墜毀，這架飛機正從亞塞拜然首都巴庫飛往北高加索地區的俄羅斯城市格羅茲尼（Grozny），亞塞拜然航空公司指出，這是一架巴西航空工業190型（Embraer 190）客機。哈薩克緊急事務部在聲明中表示，除了乘客之外，機上還有5名機組人員，亞塞拜然總檢察長辦公室報告稱，至少有 32 人在墜機事件中倖存，並補充說這個數字還不是最終數字，亞塞拜然外交部在聲明中表示，有部分倖存者情況仍處危急。哈薩克官員稱，機上人員包括 42 名亞塞拜然公民、16 名俄羅斯公民、6 名哈薩克公民和 3 名吉爾吉斯公民。俄新社引述俄羅斯民航局的消息稱，初步資訊顯示，飛機遭遇鳥擊，導致「機上出現緊急情況」。社群平台X上流傳許多墜機畫面，可看到飛機急速下降，接著撞擊並磨擦地面，形成一團大火球，當地消防單位緊急出動滅火，火勢撲滅後可看到機體遭受撞擊後當場截斷，機翼也四散在各處。根據FlightRadar24網頁的飛行追蹤數據顯示，這架飛機在接近阿克套機場前，在飛行的最後幾分鐘內的高度出現大幅上下移動，這點由許多畫面中也可看到。