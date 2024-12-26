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路透社報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)和以色列今天(25日)互相指責對方阻撓停火協議談判，儘管雙方日前才表示談判已取得進展。哈瑪斯表示，以色列提出了新的停火條件；而以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)則指控哈瑪斯反悔，背棄了原已達成的協議。哈瑪斯說：「佔領方(指以色列)提出了撤軍、停火、囚犯和流離失所者返家的新條件，讓協議被迫延後達成。」但哈瑪斯表示他們將展現彈性，而這場由卡達和埃及居中斡旋的談判正在嚴肅地進行。尼坦雅胡則透過聲明反駁：「哈瑪斯恐怖組織繼續說謊，背棄已經達成的協議，並繼續在談判中製造困難。」儘管如此，他表示以色列將持續努力，讓人質回家。以色列總理辦公室表示，以色列談判人員經過過去一周的重要談判後，24日晚間從卡達返回以色列，就人質協議內容進行磋商。更多中央廣播電臺新聞