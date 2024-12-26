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▲曾之喬身著大紅色針織衫，曬出孕肚並舉起手機對著鏡頭燦笑，整張照片洋溢著溫馨的氛圍。（圖／曾之喬IG）

▲今年聖誕節是曾之喬與寶寶一起度過的第一個聖誕，相當期待成為新手媽媽的她，前去購買交換禮物時還忍不住甜喊：「我和寶寶的甜蜜聖誕！」。（圖／曾之喬IG）

女星曾之喬與藝人辰亦儒結婚4年多，在今年8月公布懷孕的喜訊，從交往到結婚都相當低調的兩人鮮少在社交平台放閃。不過曾之喬在昨（25）日聖誕節之際罕見曬出孕肚照分享近況，身穿大紅針織衫的她對著鏡頭露出笑容，還暖心寫下：「希望這張照片，可以讓你們有一點點收禮物的開心」，模樣相當幸福。今年36歲的曾之喬自宣布懷孕後罕見更新IG貼文，在昨日聖誕節時曬出相當應景的孕肚照，畫面中的她身著大紅色針織衫，並將同色圍巾繫在脖肩膀呈大蝴蝶結，舉起手機對著鏡頭燦笑、曬出即將臨盆的孕肚，整張照片洋溢著溫馨的氛圍。曾之喬同時還送上溫暖的祝福，配文祝福粉絲們聖誕快樂外還寫道：「昨天和我分享你從來沒有收過聖誕禮物的朋友們，希望這張照片，可以讓你們有一點點收禮物的開心！」並附上「平安」、「聖誕快樂」的標籤，吸引大批粉絲湧入留言：「這禮物太棒了！！」、「狀態超好的媽咪」、「這是收到最好的聖誕禮物了」、「聖誕禮物就在肚子裡」、「好大一份大禮，喬喬真的越來越漂亮」。今年的聖誕節是曾之喬與寶寶一起度過的第一個聖誕，節日前夕她在社群平台與粉絲交流交換禮物的內容時，還分享了俏皮自拍照，手指著未出世的兒子甜喊：「我和寶寶的甜蜜聖誕！」母愛十足的發言也讓不少粉絲跟著期待新生命的到來。