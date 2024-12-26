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明年農曆春節有長達9天連續假期，公路局今（26）日表示，為響應交通部「幸福綠色運輸」施政計畫提升公共運輸使用率，結合12家國道客運業者90條中長程優惠路線提供史上最大6折優惠，並且民眾轉乘在地客運與幸福巴士也有優惠，預期可吸引大量民眾改搭國道客運，減少私人運具避免塞車情況。公路局表示，過往連續假期國道客運票價優惠為85折，本次春節為加強鼓勵搭乘，自連假前1日（114年1月24日）至收假日（2月2日）擴大加碼為6折，讓春節出遊或返鄉團圓更無負擔。此外，公路局也表示，114年春節連續假期期間除擴大票價優惠外，既有搭乘國道客運、臺鐵與高鐵10小時內以電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠，並新增75條指定幸福巴士免費搭乘，提供返鄉民眾最後一哩路更加便捷。至於以往連續假期都有辦理的東部加碼租車優惠及4人同行優惠（2擇1），114年春節連續假期仍持續辦理，民眾搭乘東部國道客運後，向當地指定業者租汽機車享回程票價優惠；購買台灣好行套票或住宿，可享4人同行1人免費優惠，讓春節9天假期於東部租車與住宿更享優惠。