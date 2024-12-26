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立院近期將審議《老人福利法》修法提案，65歲以上長者健保費由中央政府全額補助。對此，5大醫護團體今（26）日聯合發出聲明表達強烈反對意見，認為台灣少子高齡化，免除長者繳納健保費政策將直接衝擊現役青壯年人口負擔，加劇世代不公平，更損害健保永續。台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會等5大醫護團體聯合發出聲明指出，老福法修法提案將65歲以上長者健保費由中央政府全額補助，將拖垮健保財務。該聲明表示，台灣少子高齡化社會趨勢，使得青壯年支持數一路下滑，預估2025年進入超高齡社會，65歲以上人口佔比超過20%，且此年齡層人口醫療利用率遠高於其他年齡層。此外，儘管目前健保收入7成來自青壯年人口繳付薪資所得，但是到了2070年，15到64歲青壯年人口將比現行少920萬人，而65歲以上人口多了248萬人。若免除繳納健保費，如此分配加劇世代不公平，損害健保永續。該聲明強調，我國政府對低收入或經濟困難者，已經有社會福利補助保費，該保費來自稅收，佔政府預算比例成長已是各部會之首，若再爭取由中央補助350億元的社福基金，將嚴重排擠其他行業投資機會，對醫療本業投資更無實質效益。因此建議未來財劃法修法，應納入相關機制，將補助低收入戶長者的部分資源，交由各縣市政府分配。如此地方政府對轄區內高齡者實際需求更有深入掌握，且更靈活調配資源，確保補助有效幫助有需要的族群。該聲明表示，健保制度建立在「共擔風險、共享資源」的基礎上，通過全體國民共同繳納保費來建立基金，讓需要醫療服務者可以得到即時支援，展現社會團結與互助精神，每位享有醫療資源的民眾均有責任繳納健保費。該聲明表示，65歲以上長者就醫次數多，醫療費用高，若完全免除保費，實屬不公平，形同剝削其他繳納者的權益。為了健保永續發展，應堅守「量能負擔」、「使用者付費」原則，讓享受權利者同時履行義務。