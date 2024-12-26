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NBA聖誕大戰，七六人今天作客出戰塞爾提克，當家球星Joel Embiid賽前熱身意外扭到腳，還是打完全場，繳出全隊次高的27分9籃板，加上Tyrese Maxey砍進33分，聯手率隊以118：114賞給綠衫軍本季首次2連敗，讓Jayson Tatum轟32分15做白工。Embiid本季因傷打打停停，復出後又被對手打到臉，導致鼻竇骨骨折，帶著黑面具重新登場，今天賽前熱身，一次跳投出手後往後退，沒發現場邊有阻隔球迷的簡易護欄，直接被絆倒跌坐在地，傳出扭傷腳踝的狀況，但檢查後七六人表示仍會出賽。這一跌並未影響Embiid今天的發揮，帶著七六人反客為主，上半場打完取得66：58領先，易籃後綠衫軍在Tatum的帶領下，一度在第四節開局逆轉成82：84，只是費城前鋒Caleb Martin今天外線手感火燙，下起三分雨澆熄綠衫軍反撲火焰，終場以4分之差獲勝。「有點痠痛，但今天是聖誕節。」Embiid賽後雙腳泡在冰桶治療，今天他出賽31分鐘，貢獻次高的27分9籃板2助攻，生涯出戰過5次聖誕大戰，只輸過1次，而隊友Martin今天三分球9投7中，創生涯單場新高，貢獻23分，攻下全場最高33分的Maxey，外帶12助攻4籃板，成為隊史首位在聖誕大戰繳出至少30分10助攻的球員，全聯盟歷史第2人，前一人是獨行俠主將Luka Doncic。