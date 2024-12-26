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今年以來，日本已經花費了近1000億美元，抵抗日圓急速貶值，不過，在美國聯準會（Fed）暗示明年降息將放緩，美元走強，加上日本央行升息路線圖不明朗，日圓兌美元再次急貶破157，160大關岌岌可危。專家認為，最近日本可能再次迎來關鍵的干預時刻，尤其這兩周正值聖誕及新年假期節慶，全球多國國際市場休市，下周日本也將慶祝新年進入假期，而假期間流動性緊張，日本央行可能在日圓未達160水準，便開始干預，也提醒投資人要做好風險管理。FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正今（26）日指出，日本央行在12月19日公布利率決議，雖然「維持利率不變」合乎市場預期，但美元上周在聯準會決議後的走強，加上日本央行升息路線圖不明朗，使日圓兌美元再次急速貶值，並在當天便突破了157水準，也是今年7月23日以來低點。而過去4個交易日，日圓也一直徘徊在156至157區間，趨勢似乎將再次跌向160大關。昨日日本財務大臣加藤勝信表示，對近期的貨幣走勢感到擔憂，包括由投機者推動的匯率走勢，並再次暗示政府將採取適當行動來應對匯率過度波動。雖然此言論發表後，日圓一度小幅回升，但最終仍收跌在157上方，反映市場已經對口頭干預不買單，只有實際行動才有望挽回日圓弱勢。楊傲正分析，自2022年9月宣布幾十年以來首次干預以支撐日圓匯價後，日本外匯官員基本上堅持先採取行動，稍後再確認舉措的策略。而今年7月，日圓兌美元一度突破160水準，當局雖然一直警告隨時干預，但由於當時流動性充足，美元一支獨秀走強，干預難帶來明顯效果，最終當局是趁著7月的美國CPI通膨公布前後，才開始進場干預，當時的日圓匯價已貶至40年來新低，貶到161.95水準，一些分析師也因此將161水準成為日本干預的新門檻水準。然而，本周及下周正值聖誕和新年假期節慶，全球多國國際市場休市，而下周日本也將慶祝新年進入假期。楊傲正分析，由於假期間流動性緊張，日本央行可能只需要動用較少資金便可迎來更大干預效果，流動性緊張下干預的波動性也會明顯加大，因此，日本當局有理由在未到達160水準前便開始干預，而由於其干預一般都以先行動後確認的方式進行，市場人士便要非常注意未來兩周日圓的波動性，做好風險管理。此外，日本央行將於明日發布12月決議的意見摘要，市場也希望在摘要中得到更多鷹派成員的更多細節，尤其是1月是否升息，可能因此有助日圓走強。但如果總結是需要更加謹慎，那麼日圓可能繼續貶向160水準。楊傲正表示，由於流動性緊張加上假期休市，相信這兩天在沒有干預情況下，日圓兌美元將繼續小幅貶值，但波幅會減低，關注明天的會議紀要會否使日圓兌美元進一步突破早前低點157.89水準，若突破了，日圓將挑戰158.90、160大關和161.90的40年歷史低點。也正因如此，進入157至161區間已是日本當局關注干預水準，楊傲正表示，雖然從技術上來看，日圓兌美元仍有進一步貶值的可能，但日本央行是否出手干預，也將隨時可能逆轉日圓走勢。