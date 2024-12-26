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▲金州勇士對決洛杉磯湖人的比賽，激戰到最後一分鐘，Stephen Curry在最後時刻差點接管比賽，連續三分球命中，包括在「詹皇」LeBron James面前射進的一記高難度外線，讓主場球迷陷入瘋狂。（圖／美聯社／達志影像）

▲今（26）日是睽違6年，NBA聖誕大戰再次出現「勇湖大戰」，由金州勇士在主場迎戰洛杉磯湖人，湖人小將Austin Reaves不僅完成絕殺上籃，更繳出「大三元」數據。（圖／美聯社／達志影像）

NBA備受矚目的耶誕大戰，這場勝利中，湖人隊靈魂人物LeBron James以31分、10助攻的亮眼成績，延續他NBA紀錄的第19場聖誕比賽，而Reaves則大放異彩，交出26分、10籃板、10助攻的大三元，並在比賽最後關頭挺身而出，成為湖人致勝功臣。勇士隊雖然遭遇失利，但Curry的表現依舊耀眼，他砍下38分並命中8記三分，包括第四節關鍵時刻的多次高難度投籃。Curry此役完成個人第11次聖誕比賽先發，成為NBA史上第七位達成此成就的球員。數據：31分、4籃板、10助攻、2抄截、1阻攻、1失誤、3犯規，投籃12中22、三分4中2、罰球5中5，+4，37分鐘LeBron 再次展現了大師級的表現，在他的第19場聖誕比賽中，以31分和10助攻領軍湖人。他在關鍵時刻穩定軍心，包括命中一記重要三分，顯示出他作為球隊靈魂人物的價值。此外，他成為聖誕節比賽史上最多勝場次的球員，繼續證明自己的歷史地位。數據：26分、10籃板、10助攻、1抄截、0阻攻、3失誤、0犯規，投籃20中8、三分10中4、罰球6中6，-4，37分鐘Reaves 創下大三元數據，且在最後一秒命中致勝上籃，完成英雄時刻。他在Anthony Davis提早退場的情況下挺身而出，不僅穩定攻防，還展現了決勝能力。數據：18分、4籃板、1助攻、0抄截、1阻攻、1失誤、4犯規，投籃12中6、三分7中5、罰球1中1，-5，39分鐘Hachimura 在板凳席上提供了穩定火力，特別是三分球命中率高達71.4%（7中5）。雖然籃板和防守上還有提升空間，但他的得分對球隊幫助很大。數據：16分、4籃板、2助攻、0抄截、0阻攻、1失誤、2犯規，投籃13中5、三分8中2、罰球4中4，-8，34分鐘Christie 的穩定輸出讓他成為場上的隱藏功臣。他在罰球線上的穩定表現值得肯定，但外線命中率稍低是需要改善的部分。數據：13分、7籃板、2助攻、0抄截、1阻攻、0失誤、0犯規，投籃9中5、三分5中1、罰球2中2，+13，25分鐘Knecht 在有限的上場時間內做出貢獻，特別是在正負值方面（+13）。雖然外線手感冰冷，但他的籃板和防守讓他成為一個穩定的輪換球員。數據：5分、3籃板、3助攻、0抄截、0阻攻、1失誤、3犯規，投籃7中2、三分6中1、罰球0中0，+3，29分鐘Vincent 整場比賽進攻表現掙扎，投籃命中率偏低，但他的防守與傳球仍有一定的價值。他需要找到更穩定的進攻節奏。數據：4分、1籃板、2助攻、2抄截、0阻攻、1失誤、2犯規，投籃4中2、三分2中0、罰球0中0，+7，23分鐘Reddish 的防守亮點在於兩次抄截，但在進攻端的影響有限。他需要更加積極地參與進攻，提升存在感。數據：2分、6籃板、0助攻、0抄截、1阻攻、1失誤、0犯規，投籃1中1、三分0中0、罰球0中0，+7，9分鐘Koloko 在短短9分鐘內搶下6個籃板並送出一記火鍋，表現可圈可點。但由於上場時間太少，難以評估其整體表現。數據：0分、2籃板、0助攻、1抄截、0阻攻、0失誤、0犯規，投籃3中0、三分0中0、罰球0中0，-7，7分鐘Davis 因左腳踝扭傷僅打了7分鐘，缺陣讓球隊承受了巨大的壓力。他的健康狀況將是湖人接下來比賽的重要關鍵。