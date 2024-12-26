🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！跨年倒數，7-11「超值五六日」12月27日至12月29日限時3天買一送一，換算平均特價來看，舒味思氣泡水18元、77乳加巧克力10元、農心海鮮烏龍麵25元、麻辣臭豆腐泡麵30元；另外4款現煮飲品優惠，周末不如悠閒來杯好時可可，第2杯10元相當於5.7折。
此外，我的心機面膜持續促銷，原先單盒299元，祭出單件特價99元，平均每片25元、約是3.3折，比買一送一還便宜，且除了上周優惠的「水潤」面膜，這周多了「透白」可選，之前錯過的話快趁機補貨。
冬天吃冰有好康，7-11即日起至12月29日限定，霜淇淋口味任選第2支10元，平均單支30元，目前最新口味是玫瑰鹽濃焦糖；特大杯思樂冰也是不限口味第2杯10元，原價45元、平均單杯28元。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是12月25日至12月29日，迎接跨年本周有不少買一送一，農心辛炒麵平均38元、擔仔湯麵平均18元、德芙巧克力平均25元、巧克力捲心酥平均45元。
「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，12月27日至12月29日限時3天，包括舒味思萊姆氣泡水平均18元、海鹽焦糖雪糕平均20元、長榮商務艙米果隨手包平均14元、偉特鮮奶油糖平均20元、農心辛拉麵平均25元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是12月25日至12月29日，月底不吃土吃省錢泡麵，萊爾富同樣有擔仔湯麵買一送一、平均18元，除此之外，還有多款指定巧克力也是買一送一，平均單件最低15元起。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
超商本周優惠更新！跨年倒數，7-11「超值五六日」12月27日至12月29日限時3天買一送一，換算平均特價來看，舒味思氣泡水18元、77乳加巧克力10元、農心海鮮烏龍麵25元、麻辣臭豆腐泡麵30元；另外4款現煮飲品優惠，周末不如悠閒來杯好時可可，第2杯10元相當於5.7折。
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冬天吃冰有好康，7-11即日起至12月29日限定，霜淇淋口味任選第2支10元，平均單支30元，目前最新口味是玫瑰鹽濃焦糖；特大杯思樂冰也是不限口味第2杯10元，原價45元、平均單杯28元。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是12月25日至12月29日，迎接跨年本周有不少買一送一，農心辛炒麵平均38元、擔仔湯麵平均18元、德芙巧克力平均25元、巧克力捲心酥平均45元。
「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，12月27日至12月29日限時3天，包括舒味思萊姆氣泡水平均18元、海鹽焦糖雪糕平均20元、長榮商務艙米果隨手包平均14元、偉特鮮奶油糖平均20元、農心辛拉麵平均25元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是12月25日至12月29日，月底不吃土吃省錢泡麵，萊爾富同樣有擔仔湯麵買一送一、平均18元，除此之外，還有多款指定巧克力也是買一送一，平均單件最低15元起。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！