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▲7-11「超值五六日」是12月27日至12月29日。（圖／業者提供）

▲7-11至12月29日前，霜淇淋、特大杯思樂冰第2件10元。（圖／業者提供）

▲全家會員優惠是12月25日至12月29日。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」是12月27日至12月29日。（圖／業者提供）

▲萊爾富門市「限時殺5日」是12月25日至12月29日。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新！跨年倒數，7-11「超值五六日」12月27日至12月29日限時3天買一送一，換算平均特價來看，；另外4款現煮飲品優惠，周末不如悠閒來杯好時可可，第2杯10元相當於5.7折。此外，我的心機面膜持續促銷，，且除了上周優惠的「水潤」面膜，這周多了「透白」可選，之前錯過的話快趁機補貨。冬天吃冰有好康，7-11即日起至12月29日限定，；特大杯思樂冰也是不限口味第2杯10元，原價45元、平均單杯28元。全家會員優惠是12月25日至12月29日，迎接跨年本周有不少買一送一，「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，12月27日至12月29日限時3天，包括舒味思萊姆氣泡水平均18元、門市「限時殺5日」是12月25日至12月29日，月底不吃土吃省錢泡麵，萊爾富同樣有擔仔湯麵買一送一、平均18元，除此之外，