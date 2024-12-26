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一名馬來西亞女子被可愛精緻的聖誕饅頭廣告吸引，不幸手機遭入侵且盜刷，在聖誕節前夕一口氣失去了4000令吉（約新台幣3萬元），並且求助無門，她公開自己的故事希望能提醒大家以免落入陷阱。根據《東方日報》報導，這起詐騙案是在上週五（20日）發生。龔姓受害者表示，她當時在社群媒體Instagram上，刷到一個販售不少精緻聖誕饅頭點心的廣告，卻落入詐騙集團的邪惡陷阱。這名來自新山的上班族因計劃在聖誕節帶家人北上吉隆坡度假，又剛好看到廣告，便想訂購饅頭點心送往酒店給孩子一個驚喜。女子於是聯絡對方，不料卻在訂購時因網路不佳，對方於是提議遙控女子手機協助下單。由於覺得對方服務態度好同時也是女生，受害者便放下戒心並依照指示，讓對方遠端遙控手機訂購。一開始受害者的手機反應開始變慢，之後便自動跳出某家銀行的資訊。女子這時才懷疑手機已被侵入，於是她關掉手機，但對方卻又從遠端重開。女子試了幾次後仍關不了手機，便將SIM卡拿出，這才讓對方無法再重開手機。女子雖然立刻打電話給所有在手機內安裝應用程式的銀行，以便關閉所有銀行戶頭，不幸的是其中一張與電子錢包綁定的信用卡還是被偷刷了4000令吉。女子事後報警，銀行告知需兩個月調查處理，手機還得恢復至原廠設定以便清除駭客程式。女子希望透過自己的經驗警惕大眾，不要輕易相信社群媒體上的廣告。