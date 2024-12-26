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「南瀛草地音樂會」 將於28日在新營南瀛綠都心公園登場，包括八三夭、張秀卿、高爾宣、陳忻玥、王ADEN、PIZZALI 等10組人氣藝人都將在當天輪番開唱，由於活動當天強烈大陸冷氣團來襲，市長黃偉哲也籲請熱情粉絲不要太早來卡位，大家保持好體力，活動當天盡情享受市府為大家精心安排的演唱會。同時，八三夭也預告當天將準備6首大家喜愛的組曲，更以想見你壓軸陪大家，除此之外，人稱「餅總」的林岳平教練也將現身，帶大家重溫領臺灣隊奪下12強世界棒球賽冠軍那一刻的感動，也希望大家繼續支持台南在地球隊統一獅及臺灣棒球。主辦單位新聞及國際關係處表示，28號草地音樂會當天演出藝人，有八三夭（搖滾天團）、高爾宣OSN（創作男神）、陳忻玥（爆發力女聲）、王ADEN（曾入圍金曲獎最佳新人獎）、PIZZALI（千禧世代的音樂人）、張秀卿（金曲歌后）、ELL&s（全新女團）、Sam Lin林中宣（樂壇才子）、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋，10組高知名度藝人輪番開唱，精彩可期。當天主持人則由在《影后》中飾演SEGA老師一角的陳彥嘉，其中最為大家琅琅上口的台詞〈交出你的power〉，現場可以期待SEGA老師原音重現。主辦單位新聞及國際關係處說明，倘若當天無法到場參與者，可以透過以下管道同步收看，12月28日晚間民視台灣台(第152頻道)、臺南市第3公用頻道、網路則有台南好young、TVBS NEWS等官方YouTube頻道同步收看。