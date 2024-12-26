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▲直轄市、縣(市)國土功能分區圖公開展示資訊查詢系統。(圖／高市府都發局提供)

「國土計畫法」新制即將正式上路，高市府都發局已完成國土功能分區劃設，並強調既有合法土地使用權益將受到保障，不會受到國土功能分區劃設的影響。都發局長吳文彥今(26)日表示，國土計畫對於地方資源分配、劃設為農業發展地區的土地利用限制、民眾的土地利用需求，還需要持續與中央研議配套措施，高市府也會持續向民眾科普國土計畫內容。高市府於今年8月7日已將國土功能分區圖草案提交內政部，並經11月26日內政部國土計畫審議會專案小組會議討論達成共識，內政部初步同意高雄所提方案，後續將提國審會大會審議。都發局表示，高雄市土地未來將分為國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區和城鄉發展地區，因計畫範圍包含東沙環礁國家公園，約60%範圍為國土保育地區、30%範圍為海洋資源地區，農業發展地區和城鄉發展地區僅約10%左右。目前之都市計畫土地，在國土計畫實施後，仍依都市計畫法規定管制，原則上不會受到影響。有差別的是在非都市土地，未來國土計畫功能分區發布後，將無法透過個別開發計畫申請變更國土功能分區，必須透過計畫檢討才可以變更分區，主要是避免環境敏感之不宜開發地區，受到人為開發影響環境安全，有助於強化國土資源的保育及利用，並促進土地資源的永續發展。吳文彥表示，國土計畫對於地方資源分配、劃設為農業發展地區的土地利用限制、民眾的土地利用需求，還需要持續與中央共同研議配套措施，本府也會持續辦理說明會議向民眾科普國土計畫內容。至於，民眾特別關心的土地使用權益問題，實際涉及農地的土地使用價值及預期變更價值，前者不受影響國土計畫影響，後者不是國土計畫主要規劃考量。都發局強調，既有合法使用權益未來還是會繼續保障，農牧用地無論劃設為哪一種國土功能分區，都可以繼續做農業生產使用，建築用地未來也可繼續做住宅使用，而符合《農業發展條例》及《農業用地興建農舍辦法》規定之土地，仍可依規定申請興建農舍使用。都發局指出，國土計畫實施後，需要特別留意的地方是，目前非都市土地可透過土地謄本知道使用分區及使用地，未來謄本將不再顯示這些資訊。未來民眾要知道土地的國土功能分區，除可透過網際網路查詢，或直接洽詢土地所在的縣市政府外，內政部已於上個月底完成國土功能分區通知書申請系統建置作業，未來民眾可以向縣市政府、地政事務所或地政便民工作站申請紙本通知書，或可選擇線上方式申請下載通知書電子檔。