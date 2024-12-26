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國家運動訓練中心（國訓中心）第三期建設計畫於今年（113年）正式完工，為台灣運動選手提供更專業、更完善的培訓環境，助力選手在國際賽事中屢創佳績。隨著新設施的啟用，國訓中心已全面升級為符合國際標準的運動訓練基地，為台灣競技運動注入更多能量。自98年行政院核定「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」以來，國訓中心歷經15年的分期建設，逐步完善各項設施。第一期和第二期計畫已完成戶外訓練場、綜合集訓館、公西靶場等主要場地，以及選手宿舍和餐廳，為教練和選手提供優質的訓練和生活條件。第三期計畫於109年啟動，今年全面完工，包括棒壘球場設施改善、新建風雨投擲場、公共設施景觀改善及環場訓練跑道、風雨連通走廊等四大項目，為選手創造更穩定的訓練環境。新建的風雨投擲場是本次升級的一大亮點，為全台首座可同時容納鉛球、鐵餅、鏈球、跳高、撐竿跳及標槍等多項目的訓練場地，讓田徑選手不再受天氣限制，大幅提升培訓效率。棒壘球場則進行多項設施改善，包括全壘打牆、投捕練習區、室內打擊練習區、紀錄室及器材儲藏室等建設，並更新紅土與草皮。2026年名古屋亞運女壘培訓隊已提前進駐，教練與選手對新場地表現出高度滿意，相關回饋意見也已納入改進計畫中。為滿足更多運動需求，體育署協調國防部撥用國訓中心東側士校營區土地，計劃建設游泳館與網球場。該工程已於12月3日完成決標，預計116年完工，屆時將進一步豐富選手的訓練選項，提供更全面的支持。體育署表示，國訓中心的全面升級旨在為選手提供穩定且永續的競技環境。隨著基礎設施的完善，台灣選手將在更優越的環境中進行訓練，為未來的國際賽事積累更強的競爭力。