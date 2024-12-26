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▲市長陳其邁也在眾人的鼓舞下當場舉起槓鈴，希望賽事一切順利。（圖／高市府提供）

第15屆全國原住民族運動會將於明年3月21至24日在高雄登場，今（26）日在高市府廣場舉行記者會，除邀請12強棒球賽高雄市籍原民選手李凱威、張政禹出席外；舉重女神郭婞淳、高雄舉重好手高展宏都將參賽，市長陳其邁也在眾人的鼓舞下當場舉起槓鈴，希望賽事一切順利。第15屆全國原住民族運動會各縣市報名總人數近萬人，突破歷年新高，高雄的奪牌熱門項目「舉重」也將睽違20年再度重返全原運賽場，包括舉重女神郭婞淳、高雄舉重好手高展宏皆報名參賽。高雄上屆賽會獲得8金8銀15銅，以31面獎牌數排名第11，其中柔道、跆拳道、角力、慢速壘球為主力奪牌項目，這屆賽會將有8項原住民族擅長運動種類及9項傳統運動種類，擅長項目新增「舉重」，預料將是高市奪牌重點；而3屆奧運奪牌的舉重女神郭婞淳，及曾代表國家參加2020東京奧運的高雄囡仔高展宏都有報名參加，選手實力堅強，將讓賽事精彩可期。陳其邁期盼藉由高雄的主場優勢，激發高雄選手實力。他指出，民國94年高雄縣時期曾經承辦過全國原住民族運動會，睽違20年後，114年高雄再次承接，高雄是一個多元族群融合的城市，是全台少數皆有16族原住民族人設籍居住的城市，是高雄舉辦全原運的重要特色與資產。其中，卡那卡那富族及拉阿魯哇族更是高雄獨有，境內有茂林、桃源、那瑪夏等三個原住民區，也都納入本次賽會的競賽場地之一，讓選手比賽時感受高雄原住民地區的好風光。高市運動發展局長侯尊堯也說，全國原住民族運動會將於明年3月21日下午2點在高雄巨蛋舉辦開幕典禮，3月24日下午3時在鳳山體育館舉辦閉幕典禮，3月21日至23日在衛武營都會公園舉辦嘉年華會，歡迎攜家帶眷來高雄觀賽、運動和觀光。運發局特別邀請阿美族導演馬宇哲拍攝宣傳形象影片，及第35屆金曲獎入圍阿美族歌手AZ李孝祖量身打造主題曲Kiemel（中文歌名：贏了），宣傳影片邀請高市參賽選手參與拍攝，打造視覺美感與運動精神。