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行政院長卓榮泰日前宣布暫停「班班有鮮乳」政策，台北市長蔣萬安今（26）日在行政院院會臨時動議時主動發言，為「班班有鮮乳」政策續辦一事「請命」。據了解，蔣萬安在過去一周內，親自拜託四大超商、全聯、家樂福及其他通路業者，並召集局處及悠遊卡公司，針對政策推行後可能的阻礙及技術難題，一一協調排除，但卓榮泰仍堅持政策已決定，不會再續辦。據轉述，蔣萬安在院會當中論證了班班有鮮乳續辦的正當性及可行性，更提出根據「台北經驗」，可以結合悠遊卡的數位學生證讓學生嗶卡領鮮乳，對於院方及部會提出的困難之處，蔣萬安也一一提出解方，並向卓榮泰提出感性訴求，「未來我和院長都會離開現在的位置，位置是一時的，但是政策會留下來，留給我們下一代以及他們的下一代；如果院長可以為孩子著想，所有孩子、家長都會感謝院長、支持院長。」不過，據轉述，卓榮泰仍重複強調，政策有全國各地不一致問題，以「地方自治」為由，堅持上周宣佈的「班班有鮮乳」停辦決定。蔣萬安進一步要求卓榮泰，給他「一週時間」，讓蔣和農業部可以坐下來就各項政策困難來進行討論，為了孩子的營養和健康，或許可以有不一樣的結論，更何況政院已經編列了4年44億的相關預算。但卓榮泰仍堅持政策已決定，不會再續辦。