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▲艾怡良先前曾和放浪兄弟合作，因此收穫很多日本粉絲。（圖／環球音樂提供）

唱作天后艾怡良受邀參加「塔音渋谷音楽祭」，12月25日於東京TOWER RECORDS渋谷店B1的CUTUP STUDIO開唱，在她動人的歌聲中和大家在東京共渡愉快的聖誕佳節。演出現場不僅有許多日本人為她駐足，首次到日本宣傳的艾怡良，開演前也特別用Live Podcast的形式先介紹新專輯，希望留給大家深刻印象，該大樓6樓也特設專區提供販售艾怡良的專輯典藏黑膠，超夯的人氣與買氣讓人驚呆，她也因為太受歡迎而被粉絲封為「國際艾」！艾怡良在演出現場發表了最新專輯裡的主打曲〈那時有你〉，當時除了吸引很多華人，也有很多日本人前來朝聖，現場氣氛熱烈；演出開始時，她跟主持人用Live Podcast的形式先介紹新專輯，想說用比較不一樣的方式來跟大家見面聊天，果然有不同的效果。而除了新歌首唱，艾怡良更帶來幾首在她的音樂生涯裡很重要的歌曲，在現場看到一些朋友遠道而來，她直呼很開心！由於開唱當日適逢聖誕節，艾怡良也沒有錯過聖誕節最重要的活動，和樂手、工作人員玩起交換禮物，最後以T-shirt交換到沐浴乳，度過難忘的東京耶誕節。而這次參加「渋谷音楽祭」讓她意猶未盡，表示希望除了演唱會，未來能有更多在音樂節活動演出的機會，接觸更多觀眾。艾怡良也透露，跨年將到台南跟大家一起度過，「（新年願望是）希望自己可以越來越勇敢，也越來越相信自己可以達成目標。」事實上，艾怡良的音樂總是突破框架，歌詞溫柔地將內心深處的情感立體化，充滿靈魂的獨特魅力吸引各方前來向她邀歌；之前更曾和日本天團「EXILE放浪兄弟」成員SHOKICHI共同合作單曲〈6.5 Days〉並收錄在SHOKICHI的個人專輯當中，「神級組合」讓粉絲們猛讚她是「國際艾」，而2023年擔任EXILE台北演唱會的嘉賓，也讓艾怡良在日本累積了不少粉絲。