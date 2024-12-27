NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月27日賽程，共有9場比賽進行，焦點之戰為西區龍頭奧克拉荷馬雷霆對決印第安納溜馬，雷霆日前闖入NBA決賽，但最終敗給密爾瓦基公鹿，不過例行賽表現未受影響，近期打出3連勝；而溜馬方面狀態有上升趨勢，近幾場接連擊敗鳳凰城太陽、金州勇士等強權，打出了一波5連勝。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：雷霆交手溜馬焦點之戰
📍比賽背景
雷霆在極度競爭的西區，仍拿下23勝5敗，搶下龍頭寶座，證明實力之強大，尤其主將「SGA」Shai Gilgeous-Alexander維持優異身手，場均可以拿下30.6分、5.6籃板、6.1助攻，外加2次抄截，帶領雷霆近10戰拿下9勝。而溜馬的近期比賽中，主力球星Pascal Siakam、Tyrese Haliburton偶有佳作，再加上Andrew Nembhard、Bennedict Mathurin以及Myles Turner等人協力，展現全員皆兵的戰力，對雷霆來說，將不會是太好應付的對手。
📍數據對比
雷霆本季場均得分115.1分（聯盟排名第9），溜馬場均得分為114.8（聯盟排名第11）。
雷霆本季投籃命中率為46.4％（聯盟排名第14），溜馬本季投籃命中率為49％（排名聯盟第4）。
📍雙方關鍵球員
雷霆：雖然作為副手的Jalen Williams，近幾場比賽中曾有爆發砍分，成為雷霆隊奪勝的功臣之一，但最終要的關鍵，還是球隊主力SGA，場均可以拿下30.6分，高居全聯盟第3名，同時也能貢獻5.6籃板、6.1助攻，外加2次抄截的全面數據，更是球隊進攻的發動機。
溜馬：溜馬的關鍵人物依然還是在Pascal Siakam以及Tyrese Haliburton，雖然先發主力得分平均，甚至板凳球員也貢獻不少分數，但溜馬能夠贏球，通常都建立在前述2名主力球星，至少有1人能穩定發文，才能帶動起團隊攻防兩端。
🟡NBA2024-25例行賽12月27日賽程表：
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：雷霆VS溜馬 08:00
愛爾達ELTA.TV：雷霆VS溜馬 08:00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍比賽背景
雷霆在極度競爭的西區，仍拿下23勝5敗，搶下龍頭寶座，證明實力之強大，尤其主將「SGA」Shai Gilgeous-Alexander維持優異身手，場均可以拿下30.6分、5.6籃板、6.1助攻，外加2次抄截，帶領雷霆近10戰拿下9勝。而溜馬的近期比賽中，主力球星Pascal Siakam、Tyrese Haliburton偶有佳作，再加上Andrew Nembhard、Bennedict Mathurin以及Myles Turner等人協力，展現全員皆兵的戰力，對雷霆來說，將不會是太好應付的對手。
📍數據對比
雷霆本季場均得分115.1分（聯盟排名第9），溜馬場均得分為114.8（聯盟排名第11）。
雷霆本季投籃命中率為46.4％（聯盟排名第14），溜馬本季投籃命中率為49％（排名聯盟第4）。
📍雙方關鍵球員
雷霆：雖然作為副手的Jalen Williams，近幾場比賽中曾有爆發砍分，成為雷霆隊奪勝的功臣之一，但最終要的關鍵，還是球隊主力SGA，場均可以拿下30.6分，高居全聯盟第3名，同時也能貢獻5.6籃板、6.1助攻，外加2次抄截的全面數據，更是球隊進攻的發動機。
溜馬：溜馬的關鍵人物依然還是在Pascal Siakam以及Tyrese Haliburton，雖然先發主力得分平均，甚至板凳球員也貢獻不少分數，但溜馬能夠贏球，通常都建立在前述2名主力球星，至少有1人能穩定發文，才能帶動起團隊攻防兩端。
🟡NBA2024-25例行賽12月27日賽程表：
|對戰組合
|時間
| Oklahoma City
| @ Indiana
|8:00 AM
| Miami
| @ Orlando
|8:00 AM
| Charlotte
| @ Washington
|8:00 AM
| Chicago
| @ Atlanta
|8:30 AM
| Toronto
| @ Memphis
|9:00 AM
| Brooklyn
| @ Milwaukee
|9:00 AM
| Houston
| @ New Orleans
|9:00 AM
| Utah
| @ Portland
|11:00 AM
| Detroit
| @ Sacramento
|11:00 AM
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：雷霆VS溜馬 08:00
愛爾達ELTA.TV：雷霆VS溜馬 08:00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。