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▲T.O.P曾是饒舌界第一把交椅，後來因為吸毒，事業毀於一旦。（圖／BIGBANG臉書）

▲《魷魚遊戲2》中，T.O.P每一集都在嗑藥。（圖／翻攝Netflix）

《魷魚遊戲2》正式開播，但在此前，BIGBANG前成員崔勝鉉（T.O.P）確定參演後，就受到諸多正反兩極的討論，官方對此未拿T.O.P做宣傳，T.O.P本人也沒針對相關留言做回應，今（26）日影集上線後，也可發現T.O.P展現高EQ，自玩自己的吸毒地獄哏，還每一集都在嗑藥，根本是「本性演出」全豁出去！T.O.P原本是天團BIGBANG的成員，負責Rap，同時也是知名演員，但在團體與事業當紅之際，他於2017年當兵期間，被爆出跟「YG娛樂」練習生韓瑞希吸大麻，他本人承認吸毒，但表示是在不知情的情況下，被韓瑞希將麻藥加入電子煙誤食，可是調查發現，他前後總共吸了2次大麻、2次液態大麻，最終T.O.P服役的首爾義警隊將他除名，強制退役。沒想到事後，T.O.P在義警隊宿舍被發現服用大量藥物昏迷不醒，被抬出送醫急救，但後續證實不是輕生，是遵循醫師開的處方箋服用抗憂鬱藥物。與此同時，T.O.P也退出BIGBANG，跟隊友GD疑似鬧翻；2017年7月20日，T.O.P因吸食大麻被判刑期10個月，緩刑2年及12000韓元罰金，並於2019年7月6日退伍。退伍後的T.O.P沒作品產出，沉寂4年多確定參演《魷魚遊戲2》，但消息一出卻遭到多數網友撻伐抵制，覺得吸毒犯沒有資格復出螢光幕賺錢，不過官方不予理會，依舊給予T.O.P機會。《魷魚遊戲2》今天下午4點正式開播，T.O.P飾演的角色背景也通通揭曉，他名叫崔秀峰，編號230，曾是知名饒舌歌手，藝名為「薩諾斯」，後來因為投資虛擬貨幣失敗欠下11.9億債務。T.O.P的劇中職業跟本身專長不謀而合，出場總是在唸Rap，甚至玩起自己的地獄哏，每一集參加遊戲之前都會嗑藥消除緊張感，當有人伸手跟他索取嚐鮮時，T.O.P還跟對方說：「這是新玩意兒，很強的，你會受不了～」一副老練的吸毒演技，顯現他高EQ與放棄自尊心，投入《魷魚遊戲2》演好「最賤角色」薩諾斯，而他在第1集就害死4個人，讓觀眾看得牙癢癢。類 型：生存遊戲、驚悚、恐怖、動作、懸疑、軍事語 言：韓語編 劇：黃東赫導 演：黃東赫集 數：7（總時數：427分鐘）製作費：1000億韓元（台幣：24億）拍 攝： 2023年7月～2024年6月演 員：李政宰（飾演：成奇勳）、李秉憲（飾演：黃仁昊）魏嘏雋（飾演：黃俊昊）、孔 劉（飾演：西裝男）朴圭瑛（飾演：姜 霞）、任時完（飾演：李名器）姜河那（飾演：姜大虎）、朴成焄（飾演：趙賢珠）梁東根（飾演：朴容植）、曹柔理（飾演：金純熙）姜愛心（飾演：張金子）、李大衛（飾演：敏 修）李陣郁（飾演：朴璟碩）、崔勝鉉（飾演：薩諾斯）盧載沅（飾演：南 奎）、元志安（飾演：世 美）蔡菊姬（飾演：仙 女）、李誓環（飾演：朴正倍）播 出：2024年12月26日（星期四）16：00／7集一次上線收 看：Netflix