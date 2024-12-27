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▲愛雅（右）與老公萬先生（左）絕美婚紗照曝光，她還甜蜜告白老公：「我覺得老公是我的王子，但我也會做自己的公主。」（圖／有魚娛樂提供）

▲愛雅表示近期與老公沒有房事，不過透露未來打算要生的話希望兩個以上，「有手足就可以相伴」，老公秒點頭答應：「要有女生！」（圖／有魚娛樂提供）

現年36歲女星愛雅（張愛雅）2022年和大7歲的圈外丈夫「萬先生」登記結婚，夫妻倆於今（27）日與補辦婚禮，在台北萬豪酒店席開29桌，耗資約500萬元舉辦這場夢幻婚禮，現場佈滿粉白氣球與絲帶十分浪漫，這對新人佳偶的絕美婚紗照也曝光，而愛雅在演藝圈擁有好人緣，讓今晚賓客名單星光熠熠，除了找來徐乃麟擔任證婚人，連大咖們吳宗憲、曾國城老婆、李易、六月、于美人、沈玉琳及Lulu黃路梓茵等到場祝福，摯友夏和熙及劉品言則擔任伴郎伴娘，愛雅也被問到做人進度計劃，興奮嗨喊「要兩個以上！」甜翻眾人。新娘愛雅以一襲蕾絲典雅的純白婚紗亮相，透露這次婚禮總共席開29桌，花費部分粗估500萬，遠遠超乎原本的預算，為了就是讓賓客感受到用心且溫馨的感覺，愛雅表示，感謝老公全力支持她的想法，從場內佈置、婚紗挑選到連伴手禮盒的設計都有自己參與，甜蜜告白老公：「我覺得老公是我的王子，但我也會做自己的公主」，話說完當場來個浪漫親吻，閃光讓全場眾人稱羨不已。愛雅夫妻倆也被問到做人進度的打算？愛雅表示近期與老公沒有房事，因為想要沒有顧慮地出席婚禮，他也談及自己理想中的家庭，認為獨生子、女比較孤單，要生的話希望兩個以上，「有手足就可以相伴」，老公秒點頭答應：「要有女生」，並希望趕在40歲以前可以生小孩，距離還有四年的時間，向眾人喊話打氣，「我們會加油的！」婚禮中，愛雅也分享選擇嫁給老公的原因，是因為「對我來說公主一直都不是被王子捧在手心上，而是跟王子一起成長。他認為我要有自己的事業，然後可以相輔相成。」而其老公也提出3點關鍵敢把愛雅娶回家，「堅毅的性格、很有自己的想法及非常孝順」，甜蜜直喊：「這樣的人一定找不到了，所以我一定是想盡辦法把她娶回。」