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▲大陸冷氣團今天南下，水氣增多，民眾外出要記得攜帶雨具，而氣溫也會越晚越冷，晚歸的民眾記得多添加衣物。（圖／NOWnews資料照）

▲強烈冷氣團今天開始南下，週末天氣先濕冷後轉乾冷，週日清晨因輻射冷卻影響，嘉義以北地區要注意10度以下低溫！（圖/中央氣象署）

準備冷到10度以下了！今（27）日清晨最低溫在新北石碇13.3度，隨著強烈冷氣團開始南下，各地也會轉為溼冷，中央氣象署表示，溫，民眾週末要特別留意氣象署低溫特報，外出一定要做好保暖準備才行！氣象署表示，，水氣預計從白天開始就會從西邊移入，澎湖及西半部都陸續會有短暫陣雨，民眾外出記得攜帶雨具。另外，，請今晚要晚歸的民眾要多添加衣物。而這波大陸冷氣團也沒在開玩笑，氣象專家林得恩也在「林老師氣象站」貼文示警表示，今天午後，今年第5波大陸冷氣團就要來報到，預估會先濕冷然後轉乾冷，氣象署則表示，週末兩天清晨各地寒冷，至於週末氣溫，，多多留意氣象署低溫特報，