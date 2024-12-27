準備冷到10度以下了！今（27）日清晨最低溫在新北石碇13.3度，隨著強烈冷氣團開始南下，各地也會轉為溼冷，中央氣象署表示，週六至週一這波冷氣團會相當有感，尤其週日清晨輻射冷卻和冷空氣雙重影響，部分地區甚至會出現10度以下的低溫，民眾週末要特別留意氣象署低溫特報，外出一定要做好保暖準備才行！
氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團南下，加上南方雲系北移，各地轉為溼冷的天氣型態，除基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨外，其他地區降雨機率也會提高，水氣預計從白天開始就會從西邊移入，澎湖及西半部都陸續會有短暫陣雨，民眾外出記得攜帶雨具。
另外，在氣溫表現上，今天清晨各地氣溫約15度至18度，白天雲多下雨，加上冷空氣開始南下，各地高溫大約落在17至20度，越晚會越冷，晚上中部以北及東北部氣溫會降到14、15度；其他地區約16度至17度，請今晚要晚歸的民眾要多添加衣物。
入冬最強冷氣團來了！週末天氣、最冷時刻一次看
而這波大陸冷氣團也沒在開玩笑，氣象專家林得恩也在「林老師氣象站」貼文示警表示，今天午後，今年第5波大陸冷氣團就要來報到，預估會先濕冷然後轉乾冷，嘉義以北及東北部地區，週六至下週一是冷氣團影響最明顯的時候，加上輻射冷卻影響，強度直接挑戰強烈大陸冷氣團標準，甚至逼近寒流等級，嘉義以北地區會有出現攝氏10度以下的低溫機會！
氣象署則表示，週末兩天清晨各地寒冷，從週六開始水氣會逐漸減少，基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，而到了週日環境更乾，各地都是多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。
至於週末氣溫，北部、東北部11度至15度；中部12度至19度；南部12度至21度；東部13度至17度；離島地區9度至16度。氣象署提到，週日清晨輻射冷卻及冷空氣雙重影響，部分區域可能更低溫，民眾須注意低於10度低溫之表現，多多留意氣象署低溫特報，這波冷氣團從週日白天起才會開始減弱，至週一溫度才會慢慢回升。
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另外，在氣溫表現上，今天清晨各地氣溫約15度至18度，白天雲多下雨，加上冷空氣開始南下，各地高溫大約落在17至20度，越晚會越冷，晚上中部以北及東北部氣溫會降到14、15度；其他地區約16度至17度，請今晚要晚歸的民眾要多添加衣物。
入冬最強冷氣團來了！週末天氣、最冷時刻一次看
而這波大陸冷氣團也沒在開玩笑，氣象專家林得恩也在「林老師氣象站」貼文示警表示，今天午後，今年第5波大陸冷氣團就要來報到，預估會先濕冷然後轉乾冷，嘉義以北及東北部地區，週六至下週一是冷氣團影響最明顯的時候，加上輻射冷卻影響，強度直接挑戰強烈大陸冷氣團標準，甚至逼近寒流等級，嘉義以北地區會有出現攝氏10度以下的低溫機會！
氣象署則表示，週末兩天清晨各地寒冷，從週六開始水氣會逐漸減少，基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，而到了週日環境更乾，各地都是多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。
至於週末氣溫，北部、東北部11度至15度；中部12度至19度；南部12度至21度；東部13度至17度；離島地區9度至16度。氣象署提到，週日清晨輻射冷卻及冷空氣雙重影響，部分區域可能更低溫，民眾須注意低於10度低溫之表現，多多留意氣象署低溫特報，這波冷氣團從週日白天起才會開始減弱，至週一溫度才會慢慢回升。