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馬來西亞一家商場的聖誕樹在耶誕節前夕著火，震驚群眾，商場顧客也在短時間內陷入驚慌，幸好消防局人員及時趕到，沒有造成現場人員傷亡，不過整起意外的火災影片在網路上遭到瘋傳，許多民眾對聖誕樹火災感到驚詫。綜合馬來西亞媒體《星報》報導，聖誕樹起火燃燒的火災意外發生在本週一（23日）晚上7點10分左右，地點是馬來西亞雙威金字塔商場外。雪蘭莪消防與拯救局表示，他們接獲通報後，派了六名消防員前往現場，在消防員抵達後火勢已被撲滅。從網路上的影片可看到一棵聖誕樹被熊熊烈火吞噬，濃煙滾滾，一個人拿著水管嘗試滅火。幸好這場火災沒有對建築結構造成損害，也沒有導致人員受傷。目擊者形容，在商場大廳的聖誕裝飾區域可以看到濃煙升起。馬來西亞當局表示，火災的具體起因及損失程度仍在調查中。馬來西亞雙威金字塔商場以埃及式的商場外觀聞名，提供獨特商品與700家特殊商店，共分為Fashion Central, Oasis Boulevard, Asian Avenue, Marrakesh, Kids Zone五大區，滿足各年齡層消費者。