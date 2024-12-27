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民眾黨主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金弊案，檢方昨日依違反違背職務收受賄賂、圖利等4大罪起訴柯文哲等11人，經移審台北地院審理柯，經6個小時以上檢辯攻防，今（27）日凌晨裁定包括柯文哲在內的全案5名在押被告全部交保，其中柯文哲3000萬交保並限制住居。台北市議員游淑慧表示，現在柯文哲既然已經交保，貼身祕書「橘子」許芷瑜是否應該回國了？游淑慧表示，起訴後交保是預期的，也是被告的人權，檢察官本來就應該在起訴前窮盡一切可能的工作。「不過現在柯市長既然已經交保，橘子是否應該回國了？橘子逃亡的理由是什麼？海外生活也不容易。」游淑慧提到，柯文哲不認罪，辯稱不知情，這和桃園市前市長鄭文燦之前開庭態度一樣，可以想像。但柯文哲辯稱他對此案違法圖利不知情、案子交辦後就沒參與一詞，已經有多名證人推翻。從北檢調查資料顯示，從392%開始，柯前市長就一路參與協助京華城容積率的爭取。例如在沈達到392%變560%目的，第二次還要要求12萬允建樓梯本面積時，柯文哲才會抱怨「為何不一次提出，560%過了，又要678%？」可見柯一直都在處理沈慶京的要求。但抱怨歸抱怨，仍然這一次把沈的訴求交給時任副市長林欽榮。游淑慧指出，另外多名證人的證詞也指出，為了京華城案，柯文哲曾找過林欽榮、副市長彭振聲、前後任都發局長林洲民、黃景茂，可謂出力甚大，怎麼能說，交辦後就沒管。而關於京華城一再爭取提高容積率的訴求，府內和公文也一再有提醒柯文哲適法性問題，怎麼現在能說當時他不知道有違法的問題。游淑慧表示，不過司法歸司法，行政歸行政，後續京華城的司法案件是一個冗長的訴訟程序，希望台北市政府依照起訴書，儘快撤銷違法的京華城細部計畫，回到原都市計劃原容積率。