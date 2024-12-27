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▲經工務局違章建築處理大隊確認該住戶屋後有違建事實，且依法開立違章建築處分書，並於26日執行屋後（側）巷全數違建拆除作業。（圖／高市府水利局提供）

高市府水利局近年來推動污水下水道強制接管政策，日前再次與工務局違章建築處理大隊聯手出擊，執行小港區民益路未配合用戶接管之違建戶拆除作業。水利局表示，倘經市政府依法公告為下水道可使用地區，住戶應提供「施工維護空間」-單側排水至少需75公分，雙側排水至少需80公分，六個月內不與下水道聯接使用者，將處1萬至10萬元間罰鍰。水利局指出，許多老舊建築屋後（側）有增建情況，導致多數屋後寬度狹窄，造成屋後長年髒亂、惡臭，目前水利局辦理高雄市民益路64巷23弄宣導強制拆除後巷違建作業程序，仍有住戶未能配合自行退縮，嚴重影響他人權益及環境衛生改善政策推動，經工務局違章建築處理大隊確認該住戶屋後有違建事實，於113年11月14日依法開立違章建築處分書，於113年12月26日執行屋後（側）巷全數違建拆除作業。水利局表示，全市接管率已達50.89%，依下水道法用戶接管工程原為住戶應自行辦理並接入污水下水道系統，為提升用戶接管率，打造住家乾淨的生活空間，現由政府免費協助辦理，希望住戶配合自行拆除並提供「施工維護空間」-單側排水至少需75公分，雙側排水至少需80公分，高度以有樑柱支撐無安全疑慮為原則，以免遭查報列為違建優先拆除對象。未接管戶倘經市政府依法公告為下水道可使用地區，六個月內不與下水道聯接使用者，將處1萬至10萬元間罰鍰。