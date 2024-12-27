我是廣告 請繼續往下閱讀

▲福容大飯店的起家厝，耗資上億重新裝潢，轉型成「福容徠旅中壢」。（圖／福容飯店集團提供）

▲「福容徠旅中壢」早餐延續品牌風格，提供自助式生鮮蔬菜與湯品，以及咖啡飲料。（圖／福容飯店集團提供）

▲小鹿文娛與塔木德兩大旅宿集團宣布合作推出「塔諾楽旅 TANO HOTEL」，明年第二季正式亮相，客房主打日式「臥榻」房型，目前房價未定，但地點超優，就在火車站對面。（圖／此為模擬圖，小鹿文娛提供）

桃園將有新旅店！星級連鎖飯店集團「福容大飯店」推出新成員，由原本的「福容大飯店中壢店」，耗資上億重新裝潢，轉型成「福容徠旅中壢」，成為輕旅品牌的徠旅體系下第五家分店，並且再度攜手IKEA企業業務，打造中壢車站商圈，唯一商務和親子雙主題兼具的旅店。即日起開放訂房，試營運到2025年3月31日。試營運期間飯店推出雙人入住每間含兩客早餐2,699元起，不含早餐2,299元起。享福卡的會員，利用官網和電話訂房，入住時，將再依會員等級優惠折扣，金福級會員每人只需1,012元就能入住。飯店原址歷經四次更名，在2002年剛興建之初，取名為「麗寶國際商務客棧」，後更名「福容國際商務客棧」，2007年為「福容大飯店中壢店」，直到2024年4月3日的花蓮大地震，造成飯店主體局部受損，福容因此規劃全面修繕，並順應市場的變化，重新掛牌為「福容徠旅中壢」。「福容徠旅」為「福容大飯店」旗下輕旅品牌，且「福容徠旅中壢」繼「福容徠旅高雄」之後，又再度攜手IKEA企業業務，將四樓重新整修成15間別具風格的三大親子主題房，包括:森林、海洋、外太空。同時也另外打造親子遊戲交誼廳，預計在2025年第一季亮相。「福容徠旅中壢」有154個房間，承襲品牌系列的房型，分為「輕旅」、「閱旅」、「宅旅」、「集旅」、「享旅」五種，房間坪數8坪～22坪。飯店設有健身房、自助洗衣房、商務中心、樂聚餐廳等，帶給旅客更多生活上的便利。早餐則是延續品牌風格，提供美味的自助式生鮮蔬菜與湯品，以及咖啡飲料。品牌精神強調環保，不主動提供牙膏、牙刷、拖鞋等一次性備品。，沿途還能逛逛在地知名的「中平商圈」，附近多家東南亞商店與餐廳，車程約6分鐘就能抵達「中壢觀光夜市」，交通便利。桃園之外，台中旅宿市場也將有新的旅店，小鹿文娛與塔木德兩大旅宿集團宣布攜手合作，共同推出全新品牌「塔諾楽旅 TANO HOTEL」，預計於2025年第二季正式亮相，以「溫馨舒適、樂趣體驗」為品牌定位，客房主打日式工藝美學設計，榫接技法打造的「臥榻」房型，目標服務25至40歲注重生活質感、樂於追求精緻消費的精眾族群及小家庭，目前房價未定，但地點超優，就在台中火車站對面。