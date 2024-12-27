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國立中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布今（2024）年12月消費者信心指數（CCI）總指數74.61點，與上月75.49點相比，下降0.88點，連續3個月下降，其中跌幅最大的是投資股票時機，另與房市相關指標也繼續下跌，且從樂觀水準轉呈悲觀，指標為4年半以來低點。12月消費者信心指數中，6項分項指標全數走跌，其中，下跌幅度最多的指標是「未來半年投資股票時機」為52.99點、月減2.89點，下降幅度第2的指標為「未來半年物價水準」41.23點，相較上月下降0.56點。「未來半年國內經濟景氣」88.7 點，月減 0.51 點，創 8 月以來低。「未來半年國內經濟景氣」88.7 點，月減 0.51 點，創 8 月以來低。12月「未來半年購買耐久性財」為102.66點，月減0.44點，雖然幅度不大，但也創2年低點。與房市相關指標，銀行房貸警報未解，央行第7波打房接踵而來，市場觀望情緒高漲，也使得房市買氣瞬間降溫，在交易量萎縮下，「購買房地產時機」指標12月調查結果為99.84點，與11月相比下滑0.55點，跌破100大關，從樂觀轉為悲觀水準，創下近4年半來的低點。